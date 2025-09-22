mp bhind bus rammed bike rider in gwalior national highway 719 was pleading to stop later died बस रोको, बस रोको; बाइक सवार को घसीटती ले गई बस, MP में कहां हुआ दर्दनाक हादसा?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
घटना के अनुसार, मालनपुर थाना क्षेत्र के बाराहेड़ पेड़ा के पास बाइक सवार जैकी कुशवाहा पहुंचा ही था कि तभी माधोगढ़ से ग्वालियर जा रही यात्री बस ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये बस करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत युवक को घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिंडMon, 22 Sep 2025 02:21 PM
एमपी के भिंड में ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर आज मौत का तांडव देखने को मिला। अपनी धुन में सवार एक बस वाले ने फैक्ट्री कर्मचारी को दर्दनाक मौत दी है। मालनपुर थाना क्षेत्र के बाराहेड़ पेड़ा के पास सुबह के समय बाइक सवार को बस वाले ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद भी बस नहीं रोकी और बाइक सवार को आधा किलोमीटर तक घसीट ल गया। बाइक वाला पूरे रास्ते रहम की भीख मांगता रहा, बस रोकने के लिए कहता रहा,लेकिन बस नहीं रुकी और अंतिम में शख्स की मौत हो गई।

घटना के अनुसार, मालनपुर थाना क्षेत्र के बाराहेड़ पेड़ा के पास बाइक सवार जैकी कुशवाहा पहुंचा ही था कि तभी माधोगढ़ से ग्वालियर जा रही यात्री बस ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये बस करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत युवक को घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद जैकी कुशवाह बस में फंस गया और चीखते हुए लगातार 'बस रोको, बस रोको'…चिल्लाता रहा, लेकिन लापरवाह चालक ने बस नहीं रोकी और बाइक समेत उसे करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए एक ढाबे तक ले गया। बस रुकी तो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बस को मालनपुर थाने के सामने जब्त कर लिया है।

हादसे से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने बाराहेड़ पेड़ा और मांगे दा ढाबे पर हाईवे जाम कर दिया। देखते ही देखते ग्वालियर-भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने का प्रयास किया। जैकी कुशवाह अपने तीन भाइयों के साथ गांव से हर रोज गोदरेज औद्योगिक इकाई में ड्यूटी करने जाता था। सोमवार को भी वह शिफ्ट के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। उसकी दो छोटी बेटियां हैं।

रिपोर्ट- अमित कुमार

