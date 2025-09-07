गणेश विसर्जन में डीजे पर नाचते पूर्व पार्षद की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत

गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की धुन पर नाचते-नाचते बैतूल बाजार नगर के पूर्व पार्षद नीलेश कामतकर की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण वह वापस घर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में ही गिरे और मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बैतूल बाजार नगर के पूर्व पार्षद नीलेश कामतकर (45) की डीजे की धुन पर नाचते-नाचते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सार्वजनिक गणेश मंडलों की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जुलूस के साथ निकाली गई थी। इस दौरान सैकड़ों युवक डीजे पर नृत्य कर रहे थे। सुभाष वार्ड निवासी पूर्व पार्षद नीलेश भी अपने साथियों के साथ नाच रहे थे।

इसी दौरान बाजार चौक पर उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। पसीने से लथपथ नीलेश कुछ दूरी तक पैदल घर लौटने लगे, लेकिन बड़े कृष्ण मंदिर के पास सड़क किनारे गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई।

रात करीब डेढ़ बजे राहगीरों ने उन्हें सड़क किनारे पड़ा देखा लेकिन शराब पीने की आदत के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीब दो बजे साथियों ने पहचानकर उन्हें चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार मोक्षधाम में किया गया। पूर्व पार्षद की मौत की खबर से नगर में शोक की लहर दौड़ गई।