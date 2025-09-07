mp betul news former councillor died during dancing on dj in ganesh visarjan गणेश विसर्जन में डीजे पर नाचते पूर्व पार्षद की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp betul news former councillor died during dancing on dj in ganesh visarjan

गणेश विसर्जन में डीजे पर नाचते पूर्व पार्षद की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत

गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की धुन पर नाचते-नाचते बैतूल बाजार नगर के पूर्व पार्षद नीलेश कामतकर की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण वह वापस घर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में ही गिरे और मौत हो गई। 

Krishna Bihari Singh वार्ता, बैतूलSun, 7 Sep 2025 05:20 PM
share Share
Follow Us on
गणेश विसर्जन में डीजे पर नाचते पूर्व पार्षद की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बैतूल बाजार नगर के पूर्व पार्षद नीलेश कामतकर (45) की डीजे की धुन पर नाचते-नाचते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सार्वजनिक गणेश मंडलों की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जुलूस के साथ निकाली गई थी। इस दौरान सैकड़ों युवक डीजे पर नृत्य कर रहे थे। सुभाष वार्ड निवासी पूर्व पार्षद नीलेश भी अपने साथियों के साथ नाच रहे थे।

इसी दौरान बाजार चौक पर उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। पसीने से लथपथ नीलेश कुछ दूरी तक पैदल घर लौटने लगे, लेकिन बड़े कृष्ण मंदिर के पास सड़क किनारे गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई।

रात करीब डेढ़ बजे राहगीरों ने उन्हें सड़क किनारे पड़ा देखा लेकिन शराब पीने की आदत के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीब दो बजे साथियों ने पहचानकर उन्हें चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार मोक्षधाम में किया गया। पूर्व पार्षद की मौत की खबर से नगर में शोक की लहर दौड़ गई।

स्थानीय लोगों ने इस घटना को कानफोड़ू डीजे साउंड से जोड़ा है। उनका कहना है कि देर रात तक अत्यधिक तेज ध्वनि में नाचने से नीलेश की तबीयत बिगड़ी। घटना के बाद नगर में डीजे के अत्यधिक साउंड पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|