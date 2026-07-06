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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, 2 हिन्दू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य

Praveen Sharma भोपाल, भाषा
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मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के एक अहम फैसले के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नए संशोधित कानूनी ढांचे के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें दो हिन्दू सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, 2 हिन्दू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसमें दो हिन्दू सदस्यों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत गठित यह नया वक्फ बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिन्दू सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

वक्फ बोर्ड में कौन होंगे हिन्दू सदस्य

अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश गजट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सनवर पटेल को इस 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस बोर्ड में हिन्दू सदस्यों के रूप में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया है।

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नए बोर्ड कितने मुस्लिम सदस्य

वक्फ बोर्ड के नए नियुक्त सदस्यों में नजमा हेपतुल्ला (नई दिल्ली), आतिफ अकील (विधायक भोपाल उत्तर), फैजान खान (उज्जैन), सिस्टर फातमा चौधरी (इंदौर), शाइस्ता सुल्तान (पार्षद बेरसिया भोपाल) और शबाना खान (पार्षद रतलाम) शामिल हैं। इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त को भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, नजमा हेपतुल्ला, जिन्हें पहले अप्रैल 2023 में निर्वाचित श्रेणी से नियुक्त किया गया था, अपना कार्यकाल जारी रखेंगी क्योंकि उनका कार्यकाल 18 अप्रैल, 2028 तक प्रभावी है। उनके कार्यकाल की बची हुई अवधि के लिए उनका नाम नए नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है।

देश में पहली बार हुआ ऐसा

अधिकारी ने कहा कि नए एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने वक्फ एक्ट-1995 (संशोधित-2025) की धारा-13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक्ट की धारा-14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन किया है।

अपडेटेड एक्ट के तहत बोर्ड का पुनर्गठन सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक कदम है, जिसका मकसद वक्फ एक्ट के नए प्रावधानों को जल्द लागू करना है।

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क्या होता है वक्फ बोर्ड का काम

वक्फ बोर्ड राज्य की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनके उपयोग और आय की निगरानी करना, अवैध कब्जों से सुरक्षा देना तथा धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों के उपयोग को सुनिश्चित करना है।

'नए कानूनों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई'

मुख्यमंत्री मोहन ने बीते 25 मई को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लागू नए वक्फ कानूनों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि के अवसर बने हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ सुधारों के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि नए वक्फ भवन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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