MP से भी खत्म हो रहा नक्सलवाद, बालाघाट में 43 लाख के दो इनामी नक्सलियों का सरेंडर

Dec 11, 2025 05:00 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट, पीटीआई
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 43 लाख रुपये के कुल इनाम वाले दो कट्टर नक्सलवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि दीपक और रोहित नाम के इन दोनों ने बिरसा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोरका स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कैंप में आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने इस समर्पण को सुरक्षा बलों के लिए एक "बड़ी सफलता" बताया है।

जिले के पालागोंदी निवासी दीपक पर 29 लाख रुपये का इनाम था। रोहित पर 14 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि ये दोनों मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और सुरक्षा एजेंसियां ​​इन्हें तलाश रही थीं।

एक अधिकारी ने कहा, "यह समर्पण CRPF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, लगातार दबाव, और प्रभावी रणनीति के कारण संभव हो पाया। इस कदम से क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा।" पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य मिश्रा ने कहा कि दीपक और रोहित के समर्पण के बाद, जिले में अब कोई भी कट्टर नक्सलवादी नहीं बचा है।

