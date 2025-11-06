Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp balaghat husband wife murdered inside house throat slits reason unknown know details
पति-पत्नी की गला रेतकर हत्या, घर के अंदर पड़े मिले शव, MP में कहां हो गया डबल मर्डर?

Thu, 6 Nov 2025 02:55 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गुरुवार सुबह सिंचाई विभाग के रिटायर्ड ड्राइवर और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिले में 2 माह के भीतर हत्या की यह दूसरी बड़ी वारदात है। हत्या के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीओपी और पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस को पूरे घर में खून फैला हुआ मिला और आसपास सामान भी बिखरा हुआ था। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि हत्या से पहले दंपती ने हमलावरों से संघर्ष किया होगा। फिलहाल मृतकों के शव का मर्ग कायम कर पीएम के लिए पहुंचाया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।

बालाघाट जिले के कटंगी में वार्ड क्रमांक 2 अर्जुन नाला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक घर में पति-पत्नी के शव मिले। सुबह दूधवाला रमेश हाके के घर पहुंचा ओर घर की घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो दूधवाले ने पास ही रहने वाले मृतक रमेश हाके के भांजे घनश्याम लांजे को इसकी जानकारी दी। घनश्याम ने घर में जाकर देखा तो मेन गेट खुला हुआ था और मामा-मामी के शव अंदर पड़े थे। दोनों का गला रेता गया था। पूरे घर में खून फैला हुआ था, भांजे ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक दंपति सिंचाई विभाग के रिटायर्ड ड्राइवर रमेश हाके का शव बेडरूम और उनकी पत्नी पुष्पकला का शव किचन में खून से लथपथ मिला है। दोनों के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान हैं। फिलहाल पुलिस को घर के अंदर के सामान की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। डॉग स्कॉड की टीम को बुलाया है। एसडीओपी और पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। एएसपी निहित उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे थे।

पुलिस को मृतक के भांजे घनश्याम ने बताया कि मृतक के दो पुत्र सुनील और योगेश नागपुर में रहते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वे दिवाली पर माता-पिता के पास आए थे। 26 अक्टूबर को वापस नागपुर चले गए थे। बताया जा रहा है की कटंगी में दो महीने में दंपती की हत्या की दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले 14 सितंबर को मोहगांव नांदी निवासी हार्डवेयर कारोबारी हेमेन्द्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता बिसेन की भी हत्या की गई थी। उस मामले में भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में डर का माहौल है। एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दंपती की हत्या धारदार हथियार से की गई है। विस्तृत जांच के बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। दोनों मामलों में एक समानता ये है कि घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पति-पत्नी घर पर अकेले थे।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
balaghat Mp News Madhya Pradesh News
