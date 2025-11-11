Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp balaghat boy brutally slits girl throat beside road after he refused his proposal and stopped talking
बालाघाट में सनकी शख्स का खूनी खेल, दिनदहाड़े लड़की की गला रेतकर कर दी हत्या

संक्षेप: युवती की पहचान आमगांव निवासी ऋतु भंडारकर 23 वर्ष के रूप में हुई है, गांव में युवती के माता-पिता और छोटा भाई है, छोटा भाई बालाघाट में पढ़ाई करता है,युवती बैहर में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी। वह रोजाना गांव से बस से आना-जाना करती थी।

Tue, 11 Nov 2025 05:21 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
बालाघाट जिले के बैहर के आमगांव में मंगलवार दोपहर दिनदहाड़े एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवती के गले पर चाकू से वार करते नजर आ रहा है। ये वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने ही बनाया है, लेकिन युवती को बचाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बताया गया कि प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की गई है।

युवती की पहचान आमगांव निवासी ऋतु भंडारकर 23 वर्ष के रूप में हुई है, गांव में युवती के माता-पिता और छोटा भाई है, छोटा भाई बालाघाट में पढ़ाई करता है,युवती बैहर में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी। वह रोजाना गांव से बस से आना-जाना करती थी। आरोपी गड़ी के मोतीनाला का रहने वाला है। फिलहाल उसका नाम सामने नहीं आया है। घटना के बाद युवती के परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस हालात काबू करने में लगी है,आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि रोजाना की तरह मंगलवार सुबह करीब 11 बजे युवती आमगांव फाटा पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक से लिफ्ट लेकर आरोपी युवक आया था,और कुछ देर उसने ऋतु से बात की, लेकिन फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी युवक ने चाकू निकाल लिया और युवती पर वार करना शुरू कर दिया। युवती लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गई। इसके बाद भी आरोपी गले पर वार करता रहा। आरोपी के हाथ में चाकू देखकर किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ने युवती के दुपट्टे से खून से सने हाथ पोंछे इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस घटना की खबर पुलिस को की आसपास के ग्रामीणों से पता चला कि दोनों एक-दूसरे को पांच साल से जानते थे। कुछ दिन से युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। यह बात आरोपी को नागवार गुजरी इस बात को लेकर दोनों में बहस ओर विवाद चल रहा था।

एएसपी आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बेहोशी की हालत में मिला है, साथ ही खून से सना चाकू और दोनों के मोबाइल भी वंही पड़े मिले। पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। आवश्यक कार्यवाही के बाद युवती के शव को बैहर अस्पताल लाया गया है जंहा पीएम की तैयारी की जा रही है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
