नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील; MP में 10 नक्सलियों का सरेंडर, 77 लाख का इनामी भी

संक्षेप: रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में यह नक्सली अपने हथियार डालेंगे। सभी नक्सलियों को बालाघाट पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं कि है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 77 लाख रुपए का इनामी कबीर सहित 10 नक्सलियों का सरेंडर जानकारी के मुताबिक एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से शनिवार देर रात 11 बजे के करीब बालाघाट के रेंज के आईजी के दफ्तर में सरेंडर किया है। बताया गया कि रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में यह नक्सली अपने हथियार डालेंगे। सभी नक्सलियों को बालाघाट पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं कि है।

जानकारी के अनुसार, महीने भर में दो दर्जन से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और माना जा रहा है कि इस साल सुरक्षा बलों ने बालाघाट में 2350 से ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए, जिसका परिणाम ये रहा कि एमएमसी जोन के 8 नक्सली मारे गए और दो दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ऐसे में ये नक्सलवाद की ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले पर करीब 35 सालों से लाल आतंक का कलंक है, जो लगभग अब मिटता दिख रहा है। दिसंबर की रात को मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। एमएमसी जोन के केबी डिवीजन (कान्हा भोरमदेव) के 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 77 लाख रुपए का इनामी कबीर सहित 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं।

आपको बता दें कि केबी डिवीजन का प्रमुख कबीर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है, जो तीन राज्यों का मोस्ट वांटेड था। सूत्र बताते हैं कि नक्सली नवीन, कबीर उर्फ महेंद्र, राकेश, समर उर्फ राजू आत्राम, लालसू, शिल्पा, जयशीला, जरीना, सोनी, जानकी, विक्रम नाम के बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नही हुई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्होंने हॉक फोर्स के जवानों से संपर्क किया। फिर उन्हें रात के करीब 11 बजे बालाघाट के रेंज के आईजी के दफ्तर में सरेंडर करने के लिए पहुंचे। इसके बाद सभी नक्सलियों को पुलिस लाइन लाया गया. जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और सरेंडर की कागजी कार्रवाई की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट के लांजी में माहिर खुदरा जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर शनिवार नक्सली पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी और देर रात में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। बताया जा रहा है कि पहला मौका है कि जब नई समर्पण नीति बनने के बाद आधा दर्जन से अधिक नक्सलयो ने सरेंडर किया है। रविवार मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे बालाघाट पहुंचेंगे ओर उनकी मौजूदगी में यह नक्सली अपने हथियार डालेंगे। पुलिस महकमें में इनकी हलचल शुरू हो गई, कार्यक्रम की तैयारी के लिए पूरा पुलिस महकमा जुटा हुआ है, खुद एसपी आदित्य मिश्रा इसकी तैयारी करवा रहे है।

गैरतलब है कि केंद्र सरकार के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षाबलों की कार्रवाई तेज हो गई। नतीजतन बालाघाट में या तो नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ या फिर उन्होंने सरेंडर किया। 1 नवंबर को को नक्सली सुनीता ओयाम ने सरेंडर किया था, इसके बाद जीआरबी डिवीजन के 11 नक्सलियों ने पड़ोसी राज्य गोंदिया में सरेंडर किया ओर इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बरकट्टा में बालाघाट में सक्रिय नक्सली दंपत्ति धनुष और उसकी पत्नी ने सरेंडर किया। हालांकि इसमें एक दुखद खबर भी शामिल है जिसमें छत्तीसगढ़ के कुर्रेझर के जंगलों में एक ऑपरेशन के दौरान हॉक फोर्स में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात आशीष शर्मा की शहादत हुई।