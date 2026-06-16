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MP ATS का बड़ा एक्शन, मदरसा संचालक गिरफ्तार; 'कट्टरपंथी मॉड्यूल' का सबसे पुराना मोहरा!

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कट्टरपंथी मॉड्यूल से जुड़े कई लोगो को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। ताजा गिरफ्तारी बिहार के मधुबनी से हुई है जो मदरसा चलाता है। वह इस मॉड्यूल का सबसे पुराना सदस्य बताया जा रहा है। 

MP ATS का बड़ा एक्शन, मदरसा संचालक गिरफ्तार; 'कट्टरपंथी मॉड्यूल' का सबसे पुराना मोहरा!

मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को एक संदिग्ध अंतरराज्यीय कट्टरपंथी मॉड्यूल के सिलसिले में बिहार में मदरसा चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ताजा गिरफ्तारी बिहार के मधुबनी जिले से की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, कथित मॉड्यूल के अब तक के सबसे पुराने सदस्य 56 साल के इजहार उल हक को बिहार एटीएस और स्थानीय पुलिस की मदद से मधुबनी से गिरफ्तार किया गया। वह वहां एक मदरसा चलाता है।

अधिकारी ने बताया कि इजहार को मधुबनी की एक अदालत में पेश किया गया और उसे ट्रांजिट रिमांड पर मध्यप्रदेश लाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी को बुधवार को मध्य प्रदेश लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि वही इस मॉड्यूल का सरगना है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद उसकी भूमिका साफ हो पाएगी।

एमपी, यूपी और राजस्थान से भी गिरफ्तारी

इस मामले में पहली गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई जब मध्यप्रदेश एटीएस ने भोपाल निवासी 35 साल के मोहम्मद फराज को शहर के काजी कैंप इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद एटीएस ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ननौता से 38 साल के नईम अब्दुल्ला कुरैशी और राजस्थान के अलवर जिले के 34 साल के मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार किया था।

पाकिस्तान हैंडलर करता था कंट्रोल

जांच अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर एक क्लोज ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा थे, जिसे पाकिस्तान स्थित एक ‘हैंडलर’ एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए से कंट्रोल करता था। सूत्रों ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भारत में लोगों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए विदेशी आकाओं के कथित तौर पर ऑनलाइन ग्रुप का इस्तेमाल करने के बारे में बताया।

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जांच अधिकारियों ने दावा किया कि भोपाल के एक प्राइवेट होम्योपैथी क्लिनिक में काम करने वाला फराज नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में था और ऑनलाइन चैनलों से प्रभावित हो रहा था।सूत्रों ने बताया कि फराज और कुरैशी को 16 जून तक मध्य प्रदेश एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि शाकिर को 20 जून तक आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की हिरासत में भेज दिया गया है।

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मदरसे में एक साथ की पढ़ाई

जांच अधिकारियों ने कहा कि कुरैशी ने कथित तौर पर लगभग दो साल पहले फराज को ऑनलाइन समूह से मिलवाया था। पुलिस ने बताया कि दोनों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक मदरसे में एक साथ पढ़ाई की थी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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