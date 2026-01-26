Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Ambulance Gate Got Jam In front of hospital Man Died
MP में अस्पताल के गेट पर जाम हुआ एम्बुलेंस का दरवाजा, मरीज की मौत

MP में अस्पताल के गेट पर जाम हुआ एम्बुलेंस का दरवाजा, मरीज की मौत

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सतना जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एम्बुलेंस का दरवाजा समय पर न खुलने के कारण एक बुजुर्ग मरीज की जान चली गई।

Jan 26, 2026 08:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्य प्रदेश के सतना जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एम्बुलेंस का दरवाजा समय पर न खुलने के कारण एक बुजुर्ग मरीज की जान चली गई। 67 साल की रामप्रसाद को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन जैसे ही 108 एम्बुलेंस सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल के गेट पर पहुंची, उसका पिछला दरवाजा तकनीकी खराबी के कारण जाम हो गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के बाहर खड़े परिजनों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग दरवाजे को लात-घूंसों और औजारों की मदद से खोलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जबकि एम्बुलेंस चालक खिड़की के रास्ते अंदर घुसने का प्रयास करता दिखा।

काफी देर के संघर्ष के बाद जब दरवाजा खुला और मरीज को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने रामप्रसाद को मृत घोषित कर दिया।

इस दर्दनाक घटना ने जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और 108 एम्बुलेंसों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज शुक्ला ने दावा किया है कि मरीज की मौत अस्पताल पहुँचने से पहले ही हो चुकी थी। विभाग ने इस मामले में जिला समन्वय अधिकारी को नोटिस जारी कर जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने की बात कही है।

