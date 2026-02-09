Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP: Alcoholic man shoots dead unwell wife after she refuses to cook food
MP : ग्वालियर में नशे में हैवान बना पति, खाना बनाने से मना करने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक नशेड़ी पति ने खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी बीमार पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय मृतक महिला रुचि के दो बच्चे हैं, जिनमें 14 वर्षीय बेटी और 11 वर्षीय बेटा है।

Feb 09, 2026 12:18 pm ISTPraveen Sharma ग्वालियर, भाषा
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक नशेड़ी पति ने खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी बीमार पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। सिटी पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अतुल सोनी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान रुचि (35) के रूप में हुई है और उसके दो बच्चे हैं, जिनमें 14 वर्षीय बेटी और 11 वर्षीय बेटा शामिल हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात करीब 11 बजे हुई, जब आरोपी सोनू तोमर शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी रुचि से खाना बनाने के लिए कहा। लेकिन बीमारी के चलते रुचि द्वारा खाना बनाने से इनकार किए जाने पर उसने गुस्से में आकर रुचि पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी के पिता ने पुलिस को दी सूचना

सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि घटना के समय घर में मृतक के सास-ससुर और दोनों बच्चे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि महिला के ससुर जगदीश तोमर ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंची।

रास्ते में फेंका हथियार

सीएसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी घर से निकलकर स्टेशन बजरिया क्षेत्र में शराब पीने चला गया और बाद में वापस घर लौट आया, जहां मौजूद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद उसने इस्तेमाल किया गया हथियार रास्ते में कहीं फेंक दिया है।

सीएसपी ने परिवार वालों के हवाले से बताया कि आरोपी सोनू तोमर शराब का आदी है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
