मूर्ति विसर्जन के दौरान वाहनों को लेकर हो गया विवाद, MP के इस जिले में खूब मचा बवाल

घटना के अनुसार, आगर मालवा जिले के कानड़ में माता की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान बाइक और फोर व्हीलर की मामूली टक्कर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मामले ने देखते ही देखते बड़ा उग्र रूप ले लिया और बंजारा और चंद्रवंशी खाती समाज के लोग आपस मे भिड़ गए। इस बीच तनाव की स्थिति बन गई।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में माता विसर्जन के दौरान मामूली विवाद में दो समाज के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों समाज के लोगों के बीच में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में दोनों समाज के लोगों के जमा होने पर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। बताया गया कि विवाद की वजह चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहन के बीच टक्कर थी। इसके बाद दोनों समाज के लोगों के बीच मारपीट होने लगी,इस दौरान बीच-बचाव करने गए नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे को भी भीड़ ने पीट दिया। मामले की सूचना पुलिस को लगते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों ओर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 5 लोगों के नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

घटना के अनुसार, आगर मालवा जिले के कानड़ में माता की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान बाइक और फोर व्हीलर की मामूली टक्कर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मामले ने देखते ही देखते बड़ा उग्र रूप ले लिया और बंजारा और चंद्रवंशी खाती समाज के लोग आपस मे भिड़ गए। इस बीच तनाव की स्थिति बन गई। मिली जानकारी के अनुसार जुलूस में शामिल बंजारा समाज के कुछ युवकों ने बाइक चालक पंकज बिजापारी निवासी कानड़ के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए लोगों और नगर परिषद अध्यक्ष के पुत्र के साथ भी हाथापाई की गई। इससे आक्रोशित चंद्रवंशी खाती समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध में सड़क जाम कर दी। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद ही जाम खुल सका।

इसके बाद बड़ी संख्या में समाजजन थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। उस दौरान समाज के लोगों ने मांग रखी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए, 5 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर पुलिस के कहना है कि मामूली टक्कर ने सामाजिक तनाव को जन्म दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पुलिस ने 5 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।