होटल में खाना खिलाया, रिश्तेदार के घर गुजारी रात; MP में पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी
आरोप है कि रात में इलाज नहीं होने के बाद पुलिसकर्मी उसे थाने में रखने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गए। यहीं पुलिसकर्मियों के सो जाने के बाद आरोपी मौका पाकर फरार हो गया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के आरोप में पकड़ा गया 30 साल का बंदी सन्नी पाल ग्वालियर में पुलिस कस्टडी से हथकड़ी समेत फरार हो गया। आरोपी को हाथ में चोट के इलाज के लिए छतरपुर से ग्वालियर लाया गया था। आरोप है कि रात में इलाज नहीं होने के बाद पुलिसकर्मी उसे थाने में रखने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गए। यहीं पुलिसकर्मियों के सो जाने के बाद आरोपी मौका पाकर फरार हो गया।
सीएसपी विश्वविद्यालय रवि भदौरिया के मुताबिक, छतरपुर पुलिस में पदस्थ आरक्षक विजय यादव, शुभम शर्मा और संदीप चोरी के मामले में पकड़े गए बंदी सन्नी पाल को लेकर ग्वालियर आए थे। सन्नी पाल उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके हाथ में चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए पुलिसकर्मी उसे ग्वालियर लेकर पहुंचे।
होटल ले जाकर खाना भी खिलाया
पुलिसकर्मी सुबह करीब 4 बजे बंदी को ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें सुबह आने की सलाह दी गई। इसके बाद आरोपी को किसी थाने में सुरक्षित रखने के बजाय आरक्षक शुभम शर्मा अपने साथियों के साथ उसे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र स्थित लोटस विला में अपने भाई गौरव शर्मा के फ्लैट पर ले गया।जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिसकर्मी बंदी को होटल लेकर गए थे, जहां उसे खाना खिलाया गया। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सन्नी पाल होटल में खाना खाते हुए दिखाई दे रहा है।
मौके पर पड़ी मिली हथकड़ी
आरोप है कि होटल से लौटने के बाद पुलिसकर्मी बंदी को लेकर रिश्तेदार के फ्लैट पर पहुंचे। इसके बाद सभी वहां सो गए। सुबह करीब 7 बजे जब पुलिसकर्मियों की नींद खुली तो सन्नी पाल वहां मौजूद नहीं था। उसकी हथकड़ी मौके पर पड़ी मिली।बंदी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन सन्नी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिसकर्मी विश्वविद्यालय थाने पहुंचे। मामले में फरार बंदी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
बड़ी लापरवाही आई सामने
प्रारंभिक जांच में बंदी की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी के दौरान आरोपी को थाने में रखने के बजाय निजी फ्लैट पर ले जाने और उसकी निगरानी में चूक को लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अब होटल और फ्लैट से जुड़े साक्ष्यों के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फरार सन्नी पाल की तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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अदिति शर्मा
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