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एमपी में बारिश के लिए टोटका; गधों को खिलाए गुलाब जामुन, आज इन जिलों में येलो अलर्ट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए एक टोटके के तहत भोपाल में गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। इसी बीच मौसम विभाग ने एमपी के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 

एमपी में बारिश के लिए टोटका; गधों को खिलाए गुलाब जामुन, आज इन जिलों में येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में मॉनसून के पहले दौर के खत्म होने के बाद लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। शनिवार को झमाझम बारिश की कामना को लेकर भोपाल में एक खास टोटके के तहत गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में एकबार फिर झमाझम बारिश का दौर देखे जाने का पूर्वानुमान जताया है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।

बारिश के लिए अनोखा टोटका

बताया जाता है कि अनोखा टोटका शनिवार को कोलार रोड क्षेत्र में किया गया जिसमें अच्छी बारिश की कामना की गई। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए टोटके के तहत गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। इस बीच मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि एमपी में एकबार फिर बारिश का नया दौर देखे जाने संभावना है।

इन जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौर, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और भिंड जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

इन जिलों में भी झमाझम बारिश के आसार

मौसम विभाग की ओर से सोमवार को ही मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना जिलों में भी सोमवार को मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

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एमपी में 23 जुलाई तक बारिश वाला मौसम

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 23 जुलाई तक बारिश वाला दौर जारी रहने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर बारिश दर्ज की गई।

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राजौरी में भारी बारिश से उफान पर नदियां

इस बीच जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शनिवार शाम से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। दरहाली नदी ने बेला कॉलोनी के पास बांध को तोड़ दिया जिससे बाढ़ का पानी नए बस अड्डे में घुस गया और कई वाहन डूब गए।

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नगालैंड में भी भारी बारिश

वहीं नगालैंड के मोन जिले में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई मकान और सड़कें बह गईं। कई लोग मलबे में दब गए। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया। पहाड़ी ढलानों पर हुए भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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