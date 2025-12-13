Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
MP में 90 साल की बुजुर्ग महिला जिंदा जली, हीटर से आग लगने की आशंका

Dec 13, 2025 05:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। 90 साल की बेनी बाई पत्नी श्याम सिंह अपने कमरे में सोकर आराम कर रही थीं। इसी दौरान कमरे में अचानक आग भड़क गई और वह लपटों में घिर गईं। रात करीब 1 बजे जैसे ही लपटें दिखीं, बेटे ने तुरंत चिल्लाकर परिजनों को बुलाया। पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़ने लगे। परिजन ने तत्काल आग को बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। जब तक दरवाजा टूटा और आग पर काबू पाया, बेनी बाई पूरी तरह जल चुकी थीं।

बुजुर्ग जिस समय हादसे का शिकार हुई है। वहां उसके बिस्तर के पास ही ठंड से बचाव के लिए हीटर जल रहा था।जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची है तो हीटर का तार और प्लग दोनों बुरी तरह जल चुके थे। शुरुआती पड़ताल में पुलिस को आशंका है कि वृद्ध महिला हीटर से लगी आग में झुलसी है, क्योंकि हीटर से महिला की रजाई भी जली है।पुलिस घर में रहने वालों से भी पूछताछ कर रही है कि किस तरह हादसा हुआ है।

सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची।शव उठाने के लिए पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी, लेकिन महिला का शरीर बुरी तरह जला होने के कारण कोई आगे नहीं आया।आखिरकार रात गश्त पर निकले अफसर, पुलिस बल और मृतका के बेटे ने मिलकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

पता लगा कि महिला के दो बेटे हैं बड़ा बेटा संन्यासी हो गया है।जबकि छोटा बेटा डालचंद उसकी पत्नी कस्तूरी और नाती कबीर हैं।बुजुर्ग महिला इन्हीं के साथ रहती थी।बेटे डालचंद ने बताया कि जब आग की लपटें घर से निकलती देखी तो हम मां को बचाने के लिए दौड़े।गेट अंदर से बंद था और दरवाजा आग की वजह से बहुत गर्म हो चुका था।इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा, तब तक मां जल चुकी थी।

सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 90 वर्षीय महिला की आग में जलकर मौत हुई है।मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।हादसा कैसे हुआ, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा।देर रात आग में जिंदा जलकर महिला की मौत के मामले में पता लगा है कि महिला रोज हीटर जलाकर पास ही सोती थी।हादसे के बाद रूम से जला हुआ हीटर और महिला का कंकाल नुमा शव मिला है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
