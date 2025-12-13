MP में 90 साल की बुजुर्ग महिला जिंदा जली, हीटर से आग लगने की आशंका

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। 90 साल की बेनी बाई पत्नी श्याम सिंह अपने कमरे में सोकर आराम कर रही थीं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। 90 साल की बेनी बाई पत्नी श्याम सिंह अपने कमरे में सोकर आराम कर रही थीं। इसी दौरान कमरे में अचानक आग भड़क गई और वह लपटों में घिर गईं। रात करीब 1 बजे जैसे ही लपटें दिखीं, बेटे ने तुरंत चिल्लाकर परिजनों को बुलाया। पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़ने लगे। परिजन ने तत्काल आग को बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। जब तक दरवाजा टूटा और आग पर काबू पाया, बेनी बाई पूरी तरह जल चुकी थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुजुर्ग जिस समय हादसे का शिकार हुई है। वहां उसके बिस्तर के पास ही ठंड से बचाव के लिए हीटर जल रहा था।जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची है तो हीटर का तार और प्लग दोनों बुरी तरह जल चुके थे। शुरुआती पड़ताल में पुलिस को आशंका है कि वृद्ध महिला हीटर से लगी आग में झुलसी है, क्योंकि हीटर से महिला की रजाई भी जली है।पुलिस घर में रहने वालों से भी पूछताछ कर रही है कि किस तरह हादसा हुआ है।

सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची।शव उठाने के लिए पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी, लेकिन महिला का शरीर बुरी तरह जला होने के कारण कोई आगे नहीं आया।आखिरकार रात गश्त पर निकले अफसर, पुलिस बल और मृतका के बेटे ने मिलकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

पता लगा कि महिला के दो बेटे हैं बड़ा बेटा संन्यासी हो गया है।जबकि छोटा बेटा डालचंद उसकी पत्नी कस्तूरी और नाती कबीर हैं।बुजुर्ग महिला इन्हीं के साथ रहती थी।बेटे डालचंद ने बताया कि जब आग की लपटें घर से निकलती देखी तो हम मां को बचाने के लिए दौड़े।गेट अंदर से बंद था और दरवाजा आग की वजह से बहुत गर्म हो चुका था।इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा, तब तक मां जल चुकी थी।