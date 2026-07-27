ओंकारेश्वर में खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत, सब इंजीनियर सस्पेंड
घटना 24 जुलाई की है जब तीन साल का बेटा तनुष गाड़ी से उतरकर दौड़ पड़ा और अंधेरा होने के कारण पास ही खुले पड़े गहरे सेप्टिक टैंक में गिर गया।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु के तीन साल के बेटे की खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। इस मामले में नगर परिषद के एक सब इंजीनियर को लापरवाही के आरोप में सोमवार को निलंबित कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने ओंकारेश्वर नगर परिषद के सब इंजीनियर सुरेशचंद्र पाटीदार को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है।
कैसे हुआ हादसा?
अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर के कैलाश उसराठे अपने परिवार के साथ भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 24 जुलाई को सुबह पांच बजे इस तीर्थ नगरी में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जब उसराठे की बस ब्रह्मपुरी पार्किंग पहुंची, तो उनका तीन साल का बेटा तनुष गाड़ी से उतरकर दौड़ पड़ा और अंधेरा होने के कारण पास ही खुले पड़े गहरे सेप्टिक टैंक में गिर गया।
पिता ने खुद निकाला सैप्टिक टैंक से बाहर
परिजनों के मुताबिक बच्चे के पिता ने खुद सेप्टिक टैंक में उतरकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसके फेफड़ों में दूषित पानी भर चुका था और एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जिस खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से बालक की मौत हुई, वह एक धर्मशाला का था।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने हाल में धर्मशाला का अतिक्रमण हटाया था, लेकिन उसके सेप्टिक टैंक को खुला छोड़ दिया गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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