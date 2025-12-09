MP में होटल का खाना खाने से 11 कर्मचारी बीमार, 3 की मौत; धरने पर बैठे परिजन

संक्षेप: मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित गौतम रिसोर्ट में बना खाना खाने के बाद होटल के 11 कर्मचारी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए जिनमे से 3 की मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित गौतम रिसोर्ट में बना खाना खाने के बाद होटल के 11 कर्मचारी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए जिनमे से 3 की मौत हो गई। खाना खाने के बाद सभी को पहले राजनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल और बाद में ग्वालियर रेफर किया गया। इलाज के दौरान प्रगीलाल कुशवाहा, गिरजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा की मौत हो गई। इन मौतों की पुष्टि जिला प्रशासन ने PRO के माध्यम से की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीमार हुए कर्मचारी घटना की जानकारी लगते ही मृतकों के परिजन राजनगर अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। बाद में वे खजुराहो के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। उधर, खजुराहो में मंत्रिमंडल की बैठक में व्यस्त रहने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का रूट बदलकर उन्हें सीधे एयरपोर्ट भेज दिया गया, जिससे परिजन नाराज़ हो उठे।

ADSP और एडिशनल कलेक्टर ने खुलवाया जाम जाम खुलवाने के लिए छतरपुर एडिशनल एसपी आदित्य पटले और एडिशनल कलेक्टर मिलिंद कुमार ने परिजनों से लगातार चर्चा की। आश्वासन के बाद आखिरकार जाम खुलवाया जा सका। प्रशासन ने परिजनों को उच्च स्तरीय जांच, उचित मुआवजे और परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने के लिए प्रस्ताव सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया।

कलेक्टर ने स्वीकृत की आर्थिक सहायता घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर पथ जायसवाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रेड क्रॉस सोसायटी से तीनों मृतकों के परिजनों को 20–20 हजार रुपये सहायता राशि स्वीकृत की।

होटल के खाने की सैंपलिंग मामले की पुष्टि के लिए जिला प्रशासन ने गौतम रिसोर्ट में बनाए गए भोजन की सैंपलिंग कराई है। सैं जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है की जिस होटल में मोहन सरकार के कई अधिकारी ठहरे हुए थे उसी होटल में होटल के मजदूर कामगारों की मौत ने सनसनी फैला दी