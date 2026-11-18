MP के सीहोर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, पति, पत्नी और बेटे की सोते समय हत्या
सुबह घर में तीनों के शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे बुधनी नगर में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के तीन लोगों की इस तरह हत्या किए जाने की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इलाके में भय और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी नगर में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नगर के वार्ड नंबर 12 में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। घर के अंदर पति-पत्नी और उनके बेटे के शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों की हत्या मंगलवार रात किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार सुबह जब घर में तीन लोगों के शव मिलने की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
बताया जा रहा है कि परिवार के तीनों सदस्य रात में अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह घर में तीनों के शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे बुधनी नगर में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के तीन लोगों की इस तरह हत्या किए जाने की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इलाके में भय और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी रवि शर्मा और थाना प्रभारी सुनील ठाकुर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से आवश्यक जानकारी जुटाने के साथ ही वारदात से जुड़े संभावित पहलुओं की पड़ताल शुरू की है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जांच संबंधी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किसने और किस वजह से की? क्या इस वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश है या फिर हत्या की कोई अन्य वजह है इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।
सिर पर चोट के निशान
बुधनी के वार्ड नंबर 12 में हुई इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और इस जघन्य वारदात के खुलासे पर टिकी हैं।
मामले में एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि मृतकों में राकेश मीणा उनका बेटा अश्विन और पत्नी के शव मिले हैं। सिर में चोट के निशान दिख रहे हैं उनके परिजन यहां नहीं है इसलिए विस्तृत जानकारी अभी मिली नहीं है मामले में पुलिस जांच कर रही है
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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