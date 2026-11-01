MP में 20 साल की छात्रा ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
मृतका की पहचान जूलिया उइके, पिता शैलेंद्र उइके, उम्र 20 साल, निवासी सिवनी जिले के रूप में हुई है। वह इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र स्थित तिषविला हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक 20 साल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। छात्रा इंदौर में रहकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। रविवार को हॉस्टल के कमरे में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सिवनी की रहने वाली थी छात्रा
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान जूलिया उइके, पिता शैलेंद्र उइके, उम्र 20 साल, निवासी सिवनी जिले के रूप में हुई है। वह इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र स्थित तिषविला हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई के सिलसिले में वह इंदौर आई थी और हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
काफी देर तक नहीं खुला कमरे का दरवाजा
जानकारी के मुताबिक, घटना के समय जूलिया के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। इस पर उसकी क्लासमेट और हॉस्टल प्रबंधन को संदेह हुआ। उन्होंने कमरे के अंदर देखने का प्रयास किया। जब छात्रा फंदे पर लटकी मिली, तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना मिलने पर भंवरकुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। साथ ही घटनास्थल की आवश्यक जांच की और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी।
आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस
फिलहाल छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले छात्रा की परिस्थितियां कैसी थीं और क्या किसी तरह की परेशानी सामने आई थी। जांच के दौरान हॉस्टल प्रबंधन और सहपाठियों से भी जानकारी ली जा सकती है।
रिपोर्ट -हेमंत
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अदिति शर्मा
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