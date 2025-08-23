MP 16 Year Old Girl Gangraped In Datiya By 5 People MP में नाबालिग से दरिंदगी, 5 लोगों ने किया गैंगरेप; वीडियो भी बनाया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP 16 Year Old Girl Gangraped In Datiya By 5 People

मध्य प्रदेश के दतिया में 16 साल की छात्रा ने शुक्रवार रात सिविल लाइन थाने में गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। नाबालिग ने पुलिस की पुछताछ में बताया है कि 5 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दतियाSat, 23 Aug 2025 05:37 PM
मध्य प्रदेश के दतिया में 16 साल की छात्रा ने शुक्रवार रात सिविल लाइन थाने में गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। नाबालिग ने पुलिस की पुछताछ में बताया है कि 5 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार सुबह कपड़े खरीदने दतिया आई थी। इसी दौरान उसे मौसी की ननद का लड़का और उसका दोस्त मिला। दोनों उसे स्कूटी से उड़नू की टोरिया इलाके के जंगल ले गए।

युवती के मुताबिक जंगल में तीन युवक करण, हरगोबिंद पाल और पंकज पहले से मौजूद थे।छात्रा के मुताबिक तीनों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद बलदेव और आनंद ने भी धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया।

पीड़िता ने बताया कि एक युवक ने इस दौरान वीडियो बनाया। बाद में आरोपियों ने कहा कि अगर शिकायत की तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। घटना के बाद पीड़ित छात्रा अपने पिता, मां और मौसी के साथ थाने पहुंची। पूरी जानकारी पुलिस को दी।पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। दतिया एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि एक आरोपी हरगोबिंद पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
