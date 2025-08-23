MP में नाबालिग से दरिंदगी, 5 लोगों ने किया गैंगरेप; वीडियो भी बनाया

मध्य प्रदेश के दतिया में 16 साल की छात्रा ने शुक्रवार रात सिविल लाइन थाने में गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। नाबालिग ने पुलिस की पुछताछ में बताया है कि 5 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।

पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार सुबह कपड़े खरीदने दतिया आई थी। इसी दौरान उसे मौसी की ननद का लड़का और उसका दोस्त मिला। दोनों उसे स्कूटी से उड़नू की टोरिया इलाके के जंगल ले गए।

युवती के मुताबिक जंगल में तीन युवक करण, हरगोबिंद पाल और पंकज पहले से मौजूद थे।छात्रा के मुताबिक तीनों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद बलदेव और आनंद ने भी धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया।