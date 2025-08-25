खेल-खेल में दुपट्टा बन गया फांसी का फंदा, MP में बच्ची की दर्दनाक मौत
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सविता पुरा बस्ती में 13 साल की बच्ची की फांसी से मौत हो गई। मृतिका पुलिस एसआई मुंशीलाल आदिवासी की भतीजी थी।वह खेलते समय अपने दुपट्टे से फांसी पर झूल गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सविता पुरा बस्ती में 13 साल की बच्ची की फांसी से मौत हो गई। मृतिका पुलिस एसआई मुंशीलाल आदिवासी की भतीजी थी।वह खेलते समय अपने दुपट्टे से फांसी पर झूल गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग का नाम तनवी था उसके पिता सुरेंद्र आदिवासी की कैंसर से आठ साल पहले मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई और वापस नहीं लौटी। तब से मृतिका अपने ताऊ मुंशीलाल आदिवासी के पास ही रह रही थी।
ताऊ मुंशीलाल जो भिंड जिले के लहार थाने में एसआई हैं, उन्होंने बताया कि तनवी पैदा होने के बाद से ही मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी। उसे पैसों की पहचान नहीं होती थी और स्कूल में दाखिला होने के बाद भी वह पढ़ाई नहीं करती थी। उसकी बड़ी बहन ही घर पर पढ़ाने की कोशिश करती थी। मुंशीलाल ने कहा, उसकी मां आज तक वापस नहीं लौटी तो मुझे इसकी शादी की भी चिंता रहती थी।
मृतिका अपने ताऊ के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर खेल रही थी। उसकी ताई ने उसे कहा था कि खेल खत्म होने के बाद फर्श साफ करना। उस समय उसके गले में एक फटा हुआ दुपट्टा था। खेलते खेलते कब दुपट्टा फंदे में बदल गया, यह किसी को पता नहीं चला।दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सिविल लाइन टीआई दर्शन शुक्ला ने बताया मृतिका महज 13 साल की थी। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर थी। घरवालों ने उसे जमीन पर लिटाया हुआ था और गले में फटा दुपट्टा लगा हुआ था। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था।मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला क्या है।