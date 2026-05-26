रस्सी से हाथ पैर बांधे, मूंह में ठूंसा रुमाल; MP में 11 साल की मासूम से हैनाियत, सगे ताऊ ने किया रेप
परिवार ने 12 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की। पेट में दर्द होने पर मंगलवार को मामला झांसी रोड थाने पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से मासूम दहशत में है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11 साल की छात्रा से उसके ताऊ ने रेप किया। आरोपी ने मासूम को जबरन कमरे में खींचा और मुंह में रूमाल ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। lघटना झांसी रोड इलाके की है। मासूम अपने नाना-नानी के पास रहती है और घटना से दो दिन पहले मां के पास आई थी। परिवार ने 12 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की। पेट में दर्द होने पर मंगलवार को मामला झांसी रोड थाने पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से मासूम दहशत में है।
शिकायत के अनुसार झांसी रोड इलाके में रहने वाले परिवार की 11 साल की बेटी 6वीं की छात्रा है। छात्रा बचपन से अपने नाना-नानी के पास रहती है। वह छोटे भाई के जन्मदिन में शामिल होने माता-पिता के घर आई थी। जन्मदिन के बाद वह कुछ दिन वहीं रुक गई थी। वारदात 13 मई की रात करीब 8 बजे की है, जब इलाके की बिजली गुल हो गई थी। गर्मी के कारण परिवार के लोग घर के बाहर बैठे थे।इसी दौरान मां ने बेटी को अंदर सो रहे छोटे भाई को जगाकर लाने भेजा। बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन छात्रा नहीं लौटी।
रस्सी से हाथ पैर बांधे, मूंह में ठूंसा रुमाल
भाई को जगाकर लौट रही मासूम को उसके सगे ताऊ ने रास्ते में पकड़ लिया और जबरन कमरे में खींच ले गया। शोर रोकने के लिए आरोपी ने उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया और रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए।इसके बाद आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद डरी-सहमी मासूम रोते हुए बाहर आई और मां को पूरी घटना बताई।बदनामी और ससुराल पक्ष के दबाव में मामला थाने नहीं पहुंचा। मासूम को नाना के घर वापस भेज दिया गया। मंगलवार को पेट में दर्द होने पर परिजन ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला।डॉक्टरों ने अंदरूनी चोट की आशंका जताई, तब मां बच्ची को लेकर झांसी रोड थाने पहुंची और जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई।घेराबंदी कर आरोपी ताऊ को उसके संभावित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
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अदिति शर्मा
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