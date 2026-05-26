Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रस्सी से हाथ पैर बांधे, मूंह में ठूंसा रुमाल; MP में 11 साल की मासूम से हैनाियत, सगे ताऊ ने किया रेप

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share

परिवार ने 12 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की। पेट में दर्द होने पर मंगलवार को मामला झांसी रोड थाने पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से मासूम दहशत में है।

रस्सी से हाथ पैर बांधे, मूंह में ठूंसा रुमाल; MP में 11 साल की मासूम से हैनाियत, सगे ताऊ ने किया रेप

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11 साल की छात्रा से उसके ताऊ ने रेप किया। आरोपी ने मासूम को जबरन कमरे में खींचा और मुंह में रूमाल ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। lघटना झांसी रोड इलाके की है। मासूम अपने नाना-नानी के पास रहती है और घटना से दो दिन पहले मां के पास आई थी। परिवार ने 12 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की। पेट में दर्द होने पर मंगलवार को मामला झांसी रोड थाने पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से मासूम दहशत में है।

शिकायत के अनुसार झांसी रोड इलाके में रहने वाले परिवार की 11 साल की बेटी 6वीं की छात्रा है। छात्रा बचपन से अपने नाना-नानी के पास रहती है। वह छोटे भाई के जन्मदिन में शामिल होने माता-पिता के घर आई थी। जन्मदिन के बाद वह कुछ दिन वहीं रुक गई थी। वारदात 13 मई की रात करीब 8 बजे की है, जब इलाके की बिजली गुल हो गई थी। गर्मी के कारण परिवार के लोग घर के बाहर बैठे थे।इसी दौरान मां ने बेटी को अंदर सो रहे छोटे भाई को जगाकर लाने भेजा। बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन छात्रा नहीं लौटी।

ये भी पढ़ें:पति ने भाई बनकर क्यों करा दी अपनी ही पत्नी की शादी; ग्वालियर कांड में बड़ा खुलास

रस्सी से हाथ पैर बांधे, मूंह में ठूंसा रुमाल

भाई को जगाकर लौट रही मासूम को उसके सगे ताऊ ने रास्ते में पकड़ लिया और जबरन कमरे में खींच ले गया। शोर रोकने के लिए आरोपी ने उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया और रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए।इसके बाद आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद डरी-सहमी मासूम रोते हुए बाहर आई और मां को पूरी घटना बताई।बदनामी और ससुराल पक्ष के दबाव में मामला थाने नहीं पहुंचा। मासूम को नाना के घर वापस भेज दिया गया। मंगलवार को पेट में दर्द होने पर परिजन ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला।डॉक्टरों ने अंदरूनी चोट की आशंका जताई, तब मां बच्ची को लेकर झांसी रोड थाने पहुंची और जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:MP आसमान से बरस रही आग; खजुराहो में पारा 47.4 पर, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई।घेराबंदी कर आरोपी ताऊ को उसके संभावित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:एमपी में भीषण गर्मी के बीच कार में लॉक हो गई 4 साल की बच्ची, मौत; कैसे जा फंसी?
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।