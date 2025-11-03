बिना परमिशन बना दी शाहबानो पर फिल्म! बेटी ने फिल्म मेकर्स को भेजा कानूनी नोटिस

संक्षेप: इंदौर में शाहबानो की बेटी और उनकी कानूनी वारिस सिद्दीका बेगम ने आगामी फिल्म 'हक' के रिली, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस फिल्म के निर्देशक सुपर्ण वर्मा, जंगली पिक्चर्स, बावेजा स्टूडियोज़ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के चेयरपर्सन को दिया गया है।

देश के इतिहास में शाहबानो केस को लेकर आज भी बातें होती हैं। कैसे आज से लगभग 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के हक में फैसला सुनाया था,जो बाद में राजीव गांधी सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था। इसी पूरे घटनाक्रम पर फिल्म 'हक' बनी है। यामी गौतम और इमरान हाशमी प्रमुख किरदार निभा रहे हैं, लेकिन रिलीज से 4 दिन पहले इसपर रोक की मांग उठ गई है। यह रोक और कोई नहीं बल्कि शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने की है। सिद्दीका का आरोप है कि मेकर्स ने ये फिल्म बिना उनके परिवार की परमिशन के बनाई है और उन्हें इस फिल्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।

सिद्दीका बेगम के वकील तौसीफ वारसी ने कहा, 'फिल्म 'हक़' 7 नवंबर को रिलीज हो रही है। यह फिल्म एम.ए. खान बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक मामले पर आधारित है। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब एक मुस्लिम महिला ने गुजारा भत्ते (maintenance) के लिए लड़ाई लड़ी और केस जीता।'