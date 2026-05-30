11 साल की बेटी को मां ने ही 2 लाख में बेचा, 26 साल के युवक संग करा दी गई शादी
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी ही 11 साल की नाबालिग बेटी को 2 लाख रुपए में बेच दिया और उसकी शादी 26 साल के युवक से करवा दी। शादी के एक साल बाद तक लगातार यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी ही 11 साल की नाबालिग बेटी को 2 लाख रुपए में बेच दिया और उसकी शादी 26 साल के युवक से करवा दी। शादी के एक साल बाद तक लगातार यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने लड़की की मां समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
12 लाख में की थी तस्करी
इस घटना की जानकारी देते हुए राजगढ़ पुलिस कोतवाली इंचार्ज मंजू मखानिया ने बताया लड़की की मां और उसके साथियों ने 8 लाख रुपए नकद और 4 लाख रुपए के गहनों के बदले लड़की की तस्करी की थी। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़ित लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया है और 6 आरोपियों में 5 को गिरफ्तार कर लिया है।
शादी के नाम पर उम्र में दोगुने शख्स को सौंप दिया
इस मामले की जानकारी देते हुए जांचकर्ताओं ने बताया कि साल 2025 में नाबालिग लड़की के पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पति की मौत के कुछ दिनों बाद ही मां ने गुना के रहने वाले पवन से शादी कर ली। इसके बाद परिवार राजगढ़ आ गया। 3 फरवरी, 2025 को लड़की की मां और सौतेले पिता ने शादी के बहाने उसे 26 साल के युवक को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि उसके सौतेले पिता ने बार-बार प्रताड़ित किया और शादी की पहली रात को ही युवक ने उसके साथ रेप किया।
मां ने कर ली तीसरी शादी
शादी के बाद कुछ दिन तक पवन महिला के साथ रहा, लेकिन जल्द ही छोड़कर भाग गया। पवन के भागने के बाद लड़की का शोषण और बढ़ गया। इस दौरान लड़की की मां ने अपनी तीसरी शादी कर ली और राजस्थान चली गई। महिला अपनी बेटी को राजगढ़ में ही एक महिला के पास छोड़ गई। यहां एक और दरिंदे ने लड़की के साथ रेप किया और उसको अपनी हवस का शिकार बनाया।
कैसे हुआ खुलासा
नाबालिग लड़की के साथ हो रहे शोषण का खुलासा गुप्त सूचना मिलने पर हुआ। इसके बाद पहुंची पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू कर लिया और उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के बाद जब उसका आत्मविश्वास लौटा तो उसने अपने ऊपर बीती पूरी कहानी बताई। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे गए। इस दौरान कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर