अपने ही 28 दिन के बच्चे की कर दी हत्या, पति पर भी हमला; MP में महिला का खौफनाक कांड
मध्य प्रदेश के भिंड में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपने ही 28 दिन के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना शनिवार रात की है। महिला ने बच्चे की हत्या करने के दौरान पति पर हमला कर दिया। दरअसल महिला को शक था कि उसके पति का अवैध संबंध है और इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात को भी दोनों के बीच ऐसा ही एक झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि महिला अपना आपा खो बैठी अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। जब पति ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर भी हमला किया।
जानकारी के मुताबिक महिला का पति दिहाड़ी मजदूर है। वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला है, काम के सिलसिले में भिंड में रहता था। इस जोड़े ने इसी साल की शुरुआत में कोर्ट मैरिज की थी।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन हाल के हफ्तों में उसका व्यवहार थोड़ा बिगड़ गया था और वह अक्सर अपने पति पर बेवफ़ाई का आरोप लगाती थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोहद भेज दिया।