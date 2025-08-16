mother killed 2 daughters in mp ujjain MP में हैवान बनी मां! अपनी ही 2 बेटियों का गला दबाकर मार डाला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में हैवान बनी मां! अपनी ही 2 बेटियों का गला दबाकर मार डाला

एमपी के उज्जैन जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त मां ने अपनी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:05 AM
मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त मां ने अपनी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों के शवों को मर्ग कायम कर पंचनामा बनाकर पीएम के लिए पहुंचाया गया है। यहां शनिवार को दोनों बालिकाओं के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां घर पर खेल रही थी, इसी दौरान मां ने पीटा और हत्या कर दी।

मामला उज्जैन जिले के महिदपुर का है। शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे महिला पूजा घर में अपनी चार साल की उमा और आठ महीने की अनिष्का बेटियों के साथ अकेली थी। बताया जाता है कि घटना उसी दौरान हुई है। घटना का पता तब चला जब जब पिता घर लौटे इस दौरान महिला की जेठानी घर पहुंची ओर लाश की सूचना पहले गांव के चौकीदार को बताया उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार मां पूजा, पति अशोक बंजारा की तीन बेटियां हैं सात साल, चार साल और आठ महीने की और उसने चार साल और आठ महीने की बेटियों की हत्या गला दबाकर की।

इस मामले की जानकारी देते हुए महिदपुर थाना प्रभारी नरेन्द्र परिहार ने बताया कि परिजनों से पूछताछ में यह सामने आया कि पूजा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। महिला को हिरासत में लिया गया है और हत्या के कारण की तलाश किया जा रहा है।

इनपुट: विजेन्द्र यादव

