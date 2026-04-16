मां-बेटी ने मिलकर पिता को मार डाला, रायपुर में बैट और ईंट से कूंचा सिर; गढ़ी झूठी कहानी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जहां मोबाइल को लेकर हुए घरेलू विवाद के बाद मां-बेटी और एक नाबालिग ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जहां मोबाइल को लेकर हुए घरेलू विवाद के बाद मां-बेटी और एक नाबालिग ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा आज पुलिस ने किया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर 2025 को वीरेंद्र भारती गोस्वामी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 17 गंभीर चोटों की पुष्टि होने के बाद मामला हत्या का पाया गया।
तीनों ने स्वीकारा जुर्म
डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल के मार्गदर्शन में की गई जांच के दौरान मृतक की पत्नी दीपा भारती गोस्वामी (44), बेटी तनिया भारती गोस्वामी (19) और एक नाबालिग लड़की से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।
मोबाइल देखने को लेकर हुआ था विवाद
जांच में सामने आया कि 27 सितंबर 2025 की रात करीब 11 बजे मोबाइल देखने को लेकर घर में विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में आकर तीनों ने लकड़ी के बैट और ईंट से वीरेंद्र के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
सबूत मिटाने के लिए खून भी किया साफ
वारदात के बाद आरोपियों ने खून के निशान साफ किए और इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बैट और ईंट को पास के नाले में फेंक दिया। इसके बाद परिजनों और अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए यह कहानी गढ़ी गई कि वीरेंद्र बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गए थे। इस संबंध में डीडी नगर थाना में अपराध क्रमांक 252/2026 के तहत धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है, जबकि मां और बेटी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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