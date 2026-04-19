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500 रुपये की दिहाड़ी और चली गई जान, शादी में जा रहे मजदूरों की करंट लगने से मौत, 8 ने ऐसे बचाई जान

Apr 19, 2026 03:42 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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क्रॉकरी का सामान लेकर जा रही डीसीएम गाड़ी 11KV हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। तार छूते ही पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गया, जिससे दो मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

500 रुपये की दिहाड़ी और चली गई जान, शादी में जा रहे मजदूरों की करंट लगने से मौत, 8 ने ऐसे बचाई जान

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया, जब क्रॉकरी का सामान लेकर जा रही डीसीएम गाड़ी 11KV हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। तार छूते ही पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गया, जिससे दो मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने बताया कि 8 अन्य मजदूरों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली।

डीसीएम से छू गए 11 हजार वोल्टेज वाले तार

घटना मुरैना जिले के चंदूपुरा गांव की है। रविवार को ठेकेदार देवेंद्र सिंह आगरा से मजदूरों को लेकर गब्बर सिंह गुर्जर के घर टीका कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में खेत के पास से गुजरते समय गाड़ी ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गई और हादसा हो गया। इस हादसे में विक्की जाटव और आलोक नाई की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।

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500 रुपये की दिहाड़ी पर आए थे मजदूर

बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर 500 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर शादी में वेटर और क्रॉकरी का काम करने आए थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भिजवाया गया। थाना प्रभारी विवेक तोमर के अनुसार मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे थे।

ड्राइवर की लापरवाही या फिर…

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या फिर हाईटेंशन लाइन के तार निर्धारित ऊंचाई से नीचे झूल रहे थे, जिससे यह दुर्घटना हुई। यदि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में बिजली लाइनों की स्थिति और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी की खुशियों के बीच अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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