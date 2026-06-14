मेरे बीवी बच्चे कट गए; यात्री ने बताया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर
मुरैना ट्रेन हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन लोगों में तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। बताया जा रहा है कि ट्रेन आग लगने की अफवाह फैल गई थी जिसकी वजह से ट्रेन रुकते ही लोग नीचे उतर गए थे।
एक अफवाह, कुछ सेकंड की घबराहट और चार जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। मुरैना में खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह ने ऐसा डर पैदा किया कि यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रैक पर उठाया गया यही कदम मौत का कारण बन जाएगा। दूसरी लाइन से गुजर रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीन महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित मुरैना जिले की एसपी, कलेक्टर मौके पर पहुंचे।
ट्रेन रुकते ही ट्रैक की ओर दौड़ पड़े यात्री
मुरैना से लगभग 20 किलोमीटर दूर हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अचानक चेन पुलिंग के कारण ट्रैक पर रुक गई।बताया जा रहा है कि ट्रेन के एक कोच में आग लगने की अफवाह फैल गई थी।अफवाह सुनते ही जनरल कोच में बैठे यात्रियों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग अपनी सुरक्षा की चिंता में ट्रेन से नीचे उतरने लगे और कई यात्री ट्रैक की ओर दौड़ पड़े, लेकिन घबराहट में लिया गया यही फैसला चार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। तभी उसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद चार यात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर ही तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।
पीड़ित यात्री ने क्या बताया?
एहादसे में अपने परिवार को खोने वाले एक यात्री ने कहा, हम इंटरसिटी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन रुकी और लोग बाहर कूदने लगे। हम भी नीचे उतर गए। मेरी पत्नी एक बच्चे के साथ बाहर खड़ी थी, जबकि दूसरा बच्चा ट्रेन के अंदर ही रह गया था। मैं उसे देखने के लिए अंदर गया। उसी समय, दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन लोगों के ऊपर से गुज़र गई। मेरी पत्नी और बच्चे कट गए।
घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को मौके पर भेजा गया था। वहीं झांसी रेल मंडल के डीआरएम अनुरुद्ध कुमार के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां रेलवे ट्रैक पर मोड़ है। इसी वजह से यात्रियों को सामने से आ रही ट्रेन दिखाई नहीं दी। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह अफवाह के बाद हुई चेन पुलिंग और यात्रियों का ट्रैक पर उतरना सामने आया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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