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मेरे बीवी बच्चे कट गए; यात्री ने बताया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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मुरैना ट्रेन हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन लोगों में तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। बताया जा रहा है कि ट्रेन आग लगने की अफवाह फैल गई थी जिसकी वजह से ट्रेन रुकते ही लोग नीचे उतर गए थे। 

मेरे बीवी बच्चे कट गए; यात्री ने बताया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

एक अफवाह, कुछ सेकंड की घबराहट और चार जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। मुरैना में खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह ने ऐसा डर पैदा किया कि यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रैक पर उठाया गया यही कदम मौत का कारण बन जाएगा। दूसरी लाइन से गुजर रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीन महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित मुरैना जिले की एसपी, कलेक्टर मौके पर पहुंचे।

ट्रेन रुकते ही ट्रैक की ओर दौड़ पड़े यात्री

मुरैना से लगभग 20 किलोमीटर दूर हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अचानक चेन पुलिंग के कारण ट्रैक पर रुक गई।बताया जा रहा है कि ट्रेन के एक कोच में आग लगने की अफवाह फैल गई थी।अफवाह सुनते ही जनरल कोच में बैठे यात्रियों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग अपनी सुरक्षा की चिंता में ट्रेन से नीचे उतरने लगे और कई यात्री ट्रैक की ओर दौड़ पड़े, लेकिन घबराहट में लिया गया यही फैसला चार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। तभी उसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद चार यात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर ही तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।

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पीड़ित यात्री ने क्या बताया?

एहादसे में अपने परिवार को खोने वाले एक यात्री ने कहा, हम इंटरसिटी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन रुकी और लोग बाहर कूदने लगे। हम भी नीचे उतर गए। मेरी पत्नी एक बच्चे के साथ बाहर खड़ी थी, जबकि दूसरा बच्चा ट्रेन के अंदर ही रह गया था। मैं उसे देखने के लिए अंदर गया। उसी समय, दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन लोगों के ऊपर से गुज़र गई। मेरी पत्नी और बच्चे कट गए।

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घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को मौके पर भेजा गया था। वहीं झांसी रेल मंडल के डीआरएम अनुरुद्ध कुमार के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां रेलवे ट्रैक पर मोड़ है। इसी वजह से यात्रियों को सामने से आ रही ट्रेन दिखाई नहीं दी। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह अफवाह के बाद हुई चेन पुलिंग और यात्रियों का ट्रैक पर उतरना सामने आया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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