मारेगा... मारेगा; तीखा मोड़, पटरी पर भीड़ और तेज रफ्तार ट्रेन, मुरैना का वह खौफनाक मंजर
मुरैना में रविवार को उदयपुर इंटरसिटी के चार यात्री उस समय दूसरी ट्रेन से कट गए जब वे आग लने की अफवाह की वजह से ट्रेन उतरकर बगल वाली पटरी पर खड़े थे।
मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार को हुए भयानक हादसे का एक और दर्दनाक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में तीन महिलाओं और एक मासूम बच्चे समेत चार लोगों की कटकर मौत हो गई। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्री ने पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में लोगों के आने का खौफनाक मंजर अपने कैमरे में कैद किया। यात्री इसे रिकॉर्ड करते हुए मारेगा... मारेग.. चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा है।
यह हादसा झांसी रेल मंडल अंतर्गत मुरैना में हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच हुआ।वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से नीचे उतरे यात्री रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार पातालकोट एक्सप्रेस आती नजर आती है। वीडियो में लोगों की चीख-पुकार और ट्रैक से हटने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ट्रेन हॉर्न बजाते हुए तेज रफ्तार से गुजर जाती है। यह भी दिख रहा है कि घटनास्थल पर मोड़ होने की वजह से संभवत: यात्रियों को ट्रेन तब नजर आई जब वह बेहद नजदीक आ चुकी थी।
इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई थी। घबराए यात्री ट्रेन से उतरकर पास की पटरी पर पहुंच गए और इसी दौरान पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में तीन महिलाओं और एक मासूम बच्चे समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह वीडियो उदयपुर इंटरसिटी में सवार एक युवक ने बनाया था, जो अब इस भयावह हादसे की पूरी तस्वीर बयां कर रहा है। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
चेन पुलिंग करके उतरे थे लोग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उदयपुर इंटरसिटी के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह के बाद कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवा दी और कई लोग जान बचाने के लिए नीचे उतर गए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बगल की पटरी पर मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में ट्रेन में आग लगने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
तीखे मोड़ की वजह से नहीं दिखे यात्री
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि तीखे मोड़ के कारण लोको पायलट समय रहते यात्रियों को और यात्री ट्रेन को नहीं देख पाए। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अनिरुद्ध कुमार ने कहा, 'घटनास्थल पर तीखा मोड़ है। पटरी पर खड़े यात्रियों और दूसरी ओर से आ रही ट्रेन के लोको पायलट को समय रहते एक-दूसरे का पता नहीं चल सका।' उन्होंने कहा, 'पातालकोट एक्सप्रेस के लोको पायलट ने पटरियों पर लोगों को देखकर ब्रेक लगाए थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।' कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही निकट गश्त कर रहा एक रेलकर्मी मौके पर पहुंचा और उसने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी।
रिपोर्ट- अमित गौड़
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