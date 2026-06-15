‘जब तक लोको पायलट को दिखा देर हो चुकी थी’… मुरैना ट्रेन हादसे में चार लोगों की मौत की एक ये भी वजह?
Morena Train Accident: मुरैना में रविवार को एक ट्रेन में आग लगने की ऐसी अफवाह फैली की यात्री ट्रेन के रुकने के बाद बाहर निकलने लगे। इस दौरान बगल की पटरी पर खड़े हुए तो दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने वाले लोग सही समय पर ट्रेन को क्यों नहीं देख पाए?
Morena Train Accident: मध्य प्रदेश के मुरैना में उदयपुर एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलते ही रविवार को अफरा-तफरा मच गई थी। आनन-फानन में कई यात्री उतरे गए। वहीं इसी दौरान पटरी पर पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था।
आखिरकार जान बचाने के लिए ट्रेन से निकले ये लोग दूसरी ट्रेन की चपेट में कैसे आए और क्यों दूसरी ट्रेन वक्त रहते आती हुई नहीं दिखी? ये सवाल हर किसी के मन में हैं। इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है।
इस वजह से नहीं दिखी ट्रेन?
अधिकारियों ने बताया है कि जिस जगह यात्री खड़े थे वह ट्रैक का ऐसा मोड़ है जहां आगे का रास्ता नई दिखाई देता। लोको पायलट (पातालकोट एक्सप्रेस) और ट्रेन की चपेट में आए पीड़ित वक्त रहते एक-दूसरे को देख नहीं पाए।
अधिकारियों ने बताया कि खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में फायर अलार्म बजने की अफवाह और इमरजेंसी चेन खींचे जाने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरा मच गई थी और यात्री नीचे उतर गए। इस दौरान बगल की पटरी से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस में आने से चार साल के एक बच्चे समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई।'
'एक दूसरे को समय रहते देख नहीं पाए'
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी डिविजनल रेलवे मैनेजर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि 'वहां एक बड़ा मोड़ है। टैक पर खड़े यात्री और लोको पायलट एक दूसरे को समय रहते देख नहीं पाए। हालांकि जैसे ही पातालकोट के लोको पायलट को पता चला कि ट्रैक पर लोग खड़े हैं तो तुरत ब्रेक लगाए गए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद वहां गश्त पर मौजूद एक रेलवे कर्मी तुरंत पहुंचा और रेलवे अधिकारियों को सूचित किया।'
अनिरुद्ध कुमार खुद भी रविवार को ही घटनास्थल पर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने घटना की जांच को लेकर बताया कि जांच दल में अलग-अलग विभाग के 5 से 6 अधिकारी शामिल होंगे जो कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे।
डिविजनल रेलवे मैनेजर ने बताया कि ‘पातालकोट एक्सप्रेस पंजाब के फिरोजपुर से मध्य प्रदेश के सिवनी जा रही थी। वहीं यह घटना झांसी रेलवे डिवीजन के मुरैना स्थित हेतमपुर और धौलपुर स्टेशनों के बीच हुई।’
मृतकों की पहचान
मृतक मां-बेटे आगरा के रहने वाले थे तो वहीं अन्य दो महिलाएं राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली थीं। मृतकों की पहचान रुखसाना उर्फ अफरीन (35) और उनका छोटा बेटा असद (4), शकुंतला (60) और वीरमा देवी (58) के रूप में हुई है।
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