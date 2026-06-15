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मुरैना ट्रेन हादसा: पत्नी और छोटे बेटे को निकाल दिया था बाहर, बड़े बेटे संग वापस लौटे तो उजड़ चुका था हंसता-खेलता परिवार

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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मुरैना ट्रेन हादसे में एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। एक बेबस पति ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को खो दिया। पति को लगा कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है मगर क्या पता था कि बगल से आ रही दूसरी ट्रेन उन्हें अपनी चपेट में ले लेगी।

चलती ट्रेन अचानक रुकी और फिर यात्रियों के बीच आग लगने की अफवाह फैल गई। देखते ही देखते ही ट्रेन में अफरा-तफरा मच गई और 4 पैसेंजर ट्रेन से निकले ही थे कि बगल से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का है जहां एक बच्चे ने अपनी मां और छोटे भाई को इस हादसे में जान गंवाते हुए देखा।

मां और छोटे भाई को चंद सेकेंड में खोने का ये मंजर बेहद भयावह था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, चलती ट्रेन (खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस) में अचानक किसी ने चेन खींच दी। इसके बाद यात्रियों के बीच अफवाह फैल गई की ट्रेन में आग लग गई है। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे चार लोग जान बचाने के लिए कूदे और दूसरी ट्रेन (पातालकोट एक्सप्रेस) की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में रुखसाना उर्फ अफरीन (35) और उनका छोटा बेटा असद (4) भी शामिल है, जो कि आगरा के सुल्तानगंज की पुलिया इलाके में रहते थे। रुखसाना अपने पति और दो बेटों के साथ ट्रेन में सवार थीं और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के हरपालपुर से लौट रही थीं।

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यात्रियों के बीच अफवाह फैल गई

टाइम्स ऑफ में छपी खबर के मुताबिक, उदयपुर एक्सप्रेस शाम करीब 4:15 बजे हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक रुक गई थी, क्योंकि किसी ने जनरल कोच की अलार्म चेन को खींच दिया था। ट्रेन के अचानक रुकते ही यात्रियों के बीच अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग चुकी है।

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भयावह मंजर को याद कर नदीम ने क्या-क्या बताया?

रुखसाना के पति ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए बताया कि 'किसी ने जनरल कोच की अलार्म चेन को खींच दिया था। जैसे-जैसे ट्रेन रुक रही थी आग लगने की अफवाह भी उतनी ही तेजी से फैल रही थी। मैंने किसी तरह का धुआं या लपटें नहीं देखी लेकिन यात्री घबरा गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भगदड़ मचने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे रिजवान जो कि ऊपर वाले बर्थ में बैठा तो उसे वहीं रहने के लिए कहा जबकि रुखसाना और असद को ट्रेन से बाहर निकालने के बाद खुली जगह पर भीड़ और पटरी से दूर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब मैं रिजवान के साथ वापस आया तो उन्हें मृत पाया।

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मां-बेटे के अलावा अन्य दो महिलाओं की भी मौत

आपको बता दें कि हादसे में जान आफरीन, असद के अलावा इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान शकुंतला (60) और वीरमा देवी (58) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था।

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