MP : 4 दिन तक छुपाया गया सच, एक कॉल ने खोला मुरैना कांड का राज; ऑनर किलिंग का शक

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवती की संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिव नगर निवासी दिव्या सिकरवार की गोली लगने से हुई मौत के बाद परिजनों ने रात के अंधेरे में ही उसकी लाश नदी में फेंक दी थी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवती की संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिव नगर निवासी दिव्या सिकरवार की गोली लगने से हुई मौत के बाद परिजनों ने रात के अंधेरे में ही उसकी लाश नदी में फेंक दी थी। जिससे किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता न लग सके, लेकिन पुलिस थाने में आए एक फोन कॉल ने परिजनों के छुपाए गए राज उजागर कर दिए हैं।

दरअसल, सिविल लाइंस थाना पुलिस को शनिवार देर शाम को एक अनजान नंबर से कॉल आया था और उस कॉल पर जो सूचना दी गई, उसके बाद सभी दंग रह गए। कॉलर ने बताया कि शिव नगर निवासी बंटू सिकरवार के घर से 4 दिन पहले गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद से ही उनकी 19 वर्षीय बेटी दिव्या सिकरवार नजर नहीं आ रही है। इस सूचना के तुरंत बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और सिविल लाइंस थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने तुरंत शिव नगर स्थित बंटू सिकरवार के घर पहुंच कर देखा तो घर खाली था। बंटू सिकरवार अकेला ही घर में मौजूद था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बंटू ने बताया कि बेटी दिव्या की अंदर वाले कमरे में गोली से मौत हो गई थी। उसके बाद दिव्या की लाश बोरे में बंद कर गलेथा गांव के पास से गुजरने वाली कुंवारी नदी में बहा दी गई थी। इस जानकारी पर पुलिस ने तुरंत कुंवारी नदी के किनारे पहुंच कर एसडीआरएफ टीम की मदद से 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक नदी से शव बरामद नहीं हुआ है।

नदी में आज फिर सर्च ऑपरेशन जारी उधर, रात का अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। आज सुबह फिर से नदी में रेस्क्यू चलाया जाएगा। पुलिस द्वारा यह मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की बारीकी से जांच कर रही है। उधर, शव मिलने के बाद और भी स्थिति साफ हो पाएगी।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक दीपावली चंदोलिया का कहना है कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक लड़की है, उसके शव को कुंवारी नदी में फेंका गया है। उक्त सूचना के बाद से हम लोग यहां आए हैं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। रात हो जाने के चलते कल फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल यह हत्या है या फिर आत्महत्या इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। युवती का शव बरामद होने के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जो आएगा, उसके आधार पर स्थिति साफ हो पाएगी।