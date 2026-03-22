अवैध रेत परिवहन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, ट्रेक्टर से बोलेर को मारी टक्कर; हेड कांस्टेबल घायल
ट्रैक्टर की सीधी टक्कर के कारण पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में वाहन चला रहे दिमनी थाने में पदस्थ आरक्षक सुदामा रजक के सिर में चोट लगी। घायल आरक्षक को तत्काल डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया।
मुरैना में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस भी उनके निशाने पर है। दिमनी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर माफियाओं ने सीधा हमला बोल दिया। बरेथा के चक्रपान के पुरा के पास घेराबंदी देख ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड बढ़ाई और पुलिस की बोलेरो गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सरकारी वाहन का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया।
एक आरोपी को ट्रैक्टर सहित दबोच लिया
हमले में हेड कांस्टेबल सुदामा रजक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए पीछा किया और एक आरोपी को ट्रैक्टर सहित दबोच लिया, जबकि बाकी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश
ट्रैक्टर की सीधी टक्कर के कारण पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में वाहन चला रहे दिमनी थाने में पदस्थ आरक्षक सुदामा रजक के सिर में चोट लगी। घायल आरक्षक को तत्काल डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद आरक्षक को घर पहुंचा दिया गया है। टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी चालक संतोष परमार को पुलिस टीम ने मशक्कत और घेराबंदी के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं।
मामला दर्ज कर लिया गया है
घटना को लेकर एसडीओपी मुख्यालय विजय भदौरिया ने बताया कि रेत खनन माफिया पर कार्यवाही करने पुलिस टीम गई थी। रेत की ट्रेक्टर ट्रॉली दिखी तो उसे रोकने का इशारा किया लेकिन ट्रेक्टर चालक ने पुलिस वाहन को ही टक्कर मार दी। मामला दर्ज कर लिया गया है आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रेक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल सुरक्षित है।
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