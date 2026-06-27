मुरैना में भागवत कथा में डांस करने पर मचा बवाल!पति ने पत्नी-दो बच्चों की हत्या कर खुद की खुदकुशी
मध्य प्रदेश के मुरैना में पति ने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के भागवत कथा में डांस करने पर नाराज था। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से खौफनाक कांड सामने आया है। पत्नी के डांस से बौखलाए पति ने इतना खतरनाक कदम उठाया कि एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि जिले में हुई भागवत कथा के दौरान पत्नी के डांस करने पर पति इस कदर नाराज हो गया कि उसने पहले पत्नी और दो मासूम बेटों की हत्या कर दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। मुरैना जिले के माताबसैया थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, 32 साल के बलराम और उसकी पत्नी रविता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक हाल ही में आयोजित भागवत कथा में रविता ने डांस किया था, जिसे लेकर पति नाराज था। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि पति पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। हालांकि इन दावों की अभी पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है।
ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या
जानकारी के मुताबिक रविता दो दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल लौटी थीं। इसके बाद घर में विवाद बढ़ा और शनिवार को पूरा परिवार तबाह हो गया। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की।
पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के एंगल पर जांच की जा रही है।घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं और परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। एक धार्मिक आयोजन में हुए विवाद की चर्चा अब पूरे इलाके में है। लेकिन पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी एक कारण को अंतिम नहीं माना जा सकता। फिलहाल इस हृदयविदारक घटना ने पूरे मुरैना जिले को स्तब्ध कर दिया है।
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अदिति शर्मा
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