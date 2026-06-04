मुरैना के डिप्टी कलेक्टर सस्पेंड, गिरफ्तारी के बाद भेजे गए जेल; किस मामले में हुआ एक्शन
Deputy Collector Arvind Mahour News: गिरफ्तार, सस्पेंड और जेल भेजे गए डिप्टी कलेक्टर का नाम अरविंद माहौर है। उन्हें चंबल संभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ने सस्पेंड कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये एक्शन किस केस के तहत हुआ है। जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
Deputy Collector Arvind Mahour News: मध्य प्रदेश के मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को चंबल संभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ने सस्पेंड कर दिया। इसके पहले 3 जून की रात सिविल लाइन पुलिस ने अरविंद माहौर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके चलते सुबह इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 19 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में मुरैना जेल भेज दिया।
अब आप सोच रहे होंगे, आखिर डिप्टी कलेक्टर को किस आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल, पूरा मामला महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने और फिर शादी के वादे को पूरा न करने का है। ऐसा आरोप पीड़ित महिला द्वारा लगाया गया है। न्यायालय में पेशी से पहले अरविंद माहौर थाने परिसर में टहलते और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश की।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान अरविंद माहौर से फेसबुक के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर फोन पर नियमित संपर्क होने लगा।युवती का आरोप है कि इसी दौरान माहौर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। भरोसा दिलाया कि वे उससे विवाह करेंगे। पीड़िता के अनुसार 30 मार्च 2025 को माहौर उसे उसके घर के पास से कार में बैठाकर मुरैना के रेस्ट हाउस ले गए, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद माहौर उसे कई बार अपने सरकारी आवास सबलगढ़ तथा ग्वालियर स्थित फ्लैट पर ले गए, जहां भी शारीरिक संबंध बनाए गए।
इससे पहले सितंबर 2025 को एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि माहौर ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर पता कर लिया है। पिछले 1 साल से दिन-रात फोन कर गलत बातें करता था। जब उनकी बेटी ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो रिश्तेदारों को फोन पर धमकाने लगा। एसडीएम पद पर रहते हुए सबलगढ़ में देवर की दुकान पर पहुंचकर धमकी दी कि बेटी और तेरी भाभी में बहुत गर्मी है। झूठे केस में फंसा दूंगा। मुझसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए अरविंद माहौर का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके आधार पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए तत्काल निलंबित करने की निर्देश दिए थे।
इससे पहले सबलगढ़ जनसुनवाई में एसडीएम माहौर ने एक फरियादी को थप्पड़ मारने की धमकी दी थी। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके साथ ही एसडीएम रहते अपनी ही चपरासी को घर बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगा था। पीड़ित ने इस संबंध में कलेक्टर और एसपी को लेकर शिकायत दी थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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