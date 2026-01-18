आधी रात किन्नर के घर बदमाशों ने डाली डकैती, ले उड़े लाखों के जेवर और नकदी; हथियारों से थे लैस

संक्षेप: बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले चारों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने चारों की तलाशी ली और जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे, उन्हें भी उतरवा लिया।

मुरैना के अंबाह में रहने वाली किन्नर राबिया के घर पर शनिवार रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच आठ हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। राबिया और उसके दो साथी किन्नर घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने छत के रास्ते घर में घुसकर पहले किन्नरों को हथियार के बल पर डराकर बांध दिया। इसके बाद फनर से घर के सभी ताले काट दिए और जेवरात और नकदी लूट कर ले गए। इस दौरान उन्होंने किन्नरों के शरीर की तलाशी भी ली और उनसे जेवर भी निकालवाए।

लुटेरों ने घर में रखे 15 तोला सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के जेवर और लगभग 3 लाख रुपये नकद लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है घर में चार किन्नर मौजूद थे। इनमें मुखिया राबिया किन्नर, राधिका किन्नर, श्री किन्नर और रिया किन्नर शामिल हैं। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले चारों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने चारों की तलाशी ली और जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे, उन्हें भी उतरवा लिया। बदमाश करीब आधे घंटे तक घर में रहे और आराम से डकैती की वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों को किन्नरों और घर की पूरी जानकारी पुलिस अब आसपास और अन्य इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों का कोई सुराग मिल सके। टीआई अंबाह सतेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि बदमाशों को किन्नरों और घर की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि घर में कौन रहता है, कैसे प्रवेश करना है और सीसीटीवी का डीवीआर कहां रखी है। उन्होंने बताया कि बदमाश हथियारों से लैस थे। छह बदमाश घर के अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो बदमाश कमरों की तलाशी लेते रहे। सभी किन्नरों को राबिया किन्नर के कमरे में बंद कर दिया गया था।