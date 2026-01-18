Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Morena Criminals robbed a transgender woman's house at midnight, stealing jewellery and cash worth lakhs
आधी रात किन्नर के घर बदमाशों ने डाली डकैती, ले उड़े लाखों के जेवर और नकदी; हथियारों से थे लैस

आधी रात किन्नर के घर बदमाशों ने डाली डकैती, ले उड़े लाखों के जेवर और नकदी; हथियारों से थे लैस

संक्षेप:

बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले चारों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने चारों की तलाशी ली और जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे, उन्हें भी उतरवा लिया।

Jan 18, 2026 11:42 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
share Share
Follow Us on

मुरैना के अंबाह में रहने वाली किन्नर राबिया के घर पर शनिवार रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच आठ हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। राबिया और उसके दो साथी किन्नर घर पर मौजूद थे। बदमाशों ने छत के रास्ते घर में घुसकर पहले किन्नरों को हथियार के बल पर डराकर बांध दिया। इसके बाद फनर से घर के सभी ताले काट दिए और जेवरात और नकदी लूट कर ले गए। इस दौरान उन्होंने किन्नरों के शरीर की तलाशी भी ली और उनसे जेवर भी निकालवाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लुटेरों ने घर में रखे 15 तोला सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के जेवर और लगभग 3 लाख रुपये नकद लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है घर में चार किन्नर मौजूद थे। इनमें मुखिया राबिया किन्नर, राधिका किन्नर, श्री किन्नर और रिया किन्नर शामिल हैं। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले चारों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने चारों की तलाशी ली और जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे, उन्हें भी उतरवा लिया। बदमाश करीब आधे घंटे तक घर में रहे और आराम से डकैती की वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों को किन्नरों और घर की पूरी जानकारी

पुलिस अब आसपास और अन्य इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों का कोई सुराग मिल सके। टीआई अंबाह सतेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि बदमाशों को किन्नरों और घर की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि घर में कौन रहता है, कैसे प्रवेश करना है और सीसीटीवी का डीवीआर कहां रखी है। उन्होंने बताया कि बदमाश हथियारों से लैस थे। छह बदमाश घर के अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो बदमाश कमरों की तलाशी लेते रहे। सभी किन्नरों को राबिया किन्नर के कमरे में बंद कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के बैतूल में भगवा झंडों को जलाने पर तनाव, तौफीक और मुशर्रफ अरेस्ट
ये भी पढ़ें:MP में भाई ने नाबालिग चचेरी बहन से किया दुष्कर्म; प्रेग्नेंट होने पर खुलासा

आसपास नहीं कोई दूसरा मकान

टीआई ने बताया कि किन्नरों का मकान अकेली जगह पर बना हुआ है और आसपास कोई दूसरा मकान नहीं है। इसके बावजूद पुलिस आसपास के अन्य इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसडीओपी अंबाह रवी भदौरिया के अनुसार, राबिया किन्नर के घर में डकैती की घटना हुई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि करीब 8 बदमाशों ने यह वारदात की है। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और ताले तोड़कर सोना, चांदी और नकदी ले गए।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|