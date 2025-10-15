Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़more than 20 transgender people drank poison, many in critical condition in Indore MP

इंदौर में 30 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई की हालत गंभीर; इस वजह से उठाया डरावना कदम

संक्षेप: इंदौर में एक साथ 30 से ज्यादा किन्नरों ने जहर पी लिया। दो गुटों में चल रहे विवाद के बाद यह कदम उठाने की बात आई सामने। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं लगातार आरोप।

Wed, 15 Oct 2025 09:57 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
इंदौर में बुधवार को किन्नरों के दो गुटों में चल रहे आपसी विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया, जब एक गुट के लगभग 30 किन्नरों ने जहर पी लिया। जिसके बाद इनमें से कई की हालत बिगड़ गई। यह घटना नन्दलालपुरा इलाके में हुई, और इस दौरान जहरीला पदार्थ पीने के बाद किन्नर अपने डेरे के बाहर बेसुध होकर गिरने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस सहित पुलिस वाहनों से किन्नरों को अस्पताल पहुंचाया।

किन्नरों के दोनों गुटों के बीच बीते कई दिनों से विवाद चल रहा है। इस दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। यह विवाद हिंदू और मुस्लिम किन्नरों के बीच होना बताया जा रहा है। विवाद के बाद बड़ी संख्या में तीन थानों का पुलिस फोर्स पंढरीनाथ इलाके में पहुंच गया।

कई दिनों से चल रहे आ रहे किन्नरों के इस विवाद को लेकर एसआईटी गठित हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को ही इस आपसी विवाद के बीच दो मीडियाकर्मियों द्वारा एक किन्नर के साथ कुकर्म करने के मामला भी सामने आया था, जिसके काफी तूल पकड़ लिया।

खबर अपडेट हो रही है…

Madhya Pradesh News
