कूनो से फिर आई खुशखबरी, भारत में जन्मी 'गामिनी' बनी 4 बच्चों की मां; वनमंत्री ने बताया कौन सी बात हुई पहली बार
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे एक गर्व का पल बताते हुए कहा कि, 'यह उपलब्धि भारतीय परिस्थितियों के प्रति चीतों के बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, और कूनो के प्रबंधकों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ के समर्पण व अथक प्रयासों का जीता-जागता प्रमाण है।'
मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में जारी चीता संरक्षण परियोजना को उस वक्त एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, जब लगभग 25 माह की भारतीय मूल की मादा चीता ‘गामिनी’ ने शनिवार को जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। यह मौका भारत में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि साल 2022 में इस कार्यक्रम शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी चीता ने जंगल के प्राकृतिक वातावरण में शावकों को जन्म दिया है।
खास बात यह भी है कि यह किसी भारत में जन्मी मादा चीता ती पहली सफल प्रसूति है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मादा चीता पिछले एक साल से अधिक समय से खुले जंगल में रह रही थी और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढल चुकी थी। वन विभाग के मुताबिक जंगल में शावकों का जन्म होना इस बात का संकेत है कि कूनो का पर्यावरण अब चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है।
‘मुख्य उद्देश्य पाने की दिशा में बड़ा कदम’
मुख्य वन संरक्षक उत्तम कुमार शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह सफलता परियोजना के मुख्य उद्देश्य की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें चीतों को प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थापित करना और उनका प्रजनन सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि मां बनी चीता गामिनी की शावक है।
केंद्रीय वन मंत्री ने बताया ऐतिहासिक पल
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने वन विभाग की टीम और सभी संबंधित कर्मचारियों को बधाई देते हुए लिखा, 'कूनो नेशनल पार्क में एक ऐतिहासिक पल सामने आया है, जहां 'गामिनी' नाम की 25 महीने की, भारत में जन्मी एक मादा चीता ने जंगल में चार शावकों को जन्म दिया हैस जो भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है।'
जंगल में चीतों के जन्म का पहला मामला
आगे उन्होंने कहा, 'एक साल से अधिक समय से जंगल में रहने के बाद, 2022 में चीतों को फिर से बसाने की शुरुआत के बाद से जंगल में यह पहला दर्ज जन्म है, और खास बात यह है कि यह भारत में जन्मी किसी मादा चीता से जुड़ा ऐसा पहला मामला है। यह प्रोजेक्ट के मुख्य लक्ष्यों—प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहना और प्रजनन करना—को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है।'
'राष्ट्र के प्रति एक बेहद गर्व का पल'
पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, 'यह उपलब्धि भारतीय परिस्थितियों के प्रति चीतों के बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, और कूनो के प्रबंधकों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और अथक प्रयासों का एक जीता-जागता प्रमाण है। राष्ट्र के लिए यह एक गर्व का पल है, सभी को हार्दिक बधाई।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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