मध्य प्रदेश में कई जिलों में 18 अगस्त तक जमकर बरसेगा मॉनसून, 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल के जिलों में कहीं-कहीं, भोपाल, चंबल, सागर के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर के जिलों में अनेक स्थानों पर, ग्वालियर के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के हरदा, बालाघाट, आगर-मालवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान शिवपुरी जिले के नरवर में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

आने वाले तीन दिनों के लिए मौसम का अनुमान 15 अगस्त शुक्रवार को मौसम विभाग ने बैतूल और हरदा जिलों में तूफान और बिजली गिरने के साथ अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी वर्षा, झंझावत और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

16 अगस्त शनिवार को मौसम विभाग ने बुरहानपुर और बैतूल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, देवास, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

17 अगस्त रविवार के लिए मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

18 अगस्त सोमवार के लिए मौसम विभाग ने बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

बीते दिन प्रदेश में कहां कितनी बारिश हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) नरवर 88, प्रभातपडून 61.4, चंदेरी 51, खुरई 51, भितरवार 50.1, ग्वालियर 49.4, पिछोर 48, पचमढ़ी 42.4, विनोर 41.3, गुना 38, जीरापुर 37, छिंदवाड़ा 36, तेंदूखेड़ा-नरसिंहपुर 35, बदरवास 35, पठारी 33, डबरा 31.6, बड़वानी 31, भेदर 30, अलीपुर 30, अंजड़ 29.4, मझगांव 29, समनापुर 28.0, कयामपुर 28, चांचौड़ा 26, इंदरगढ़ 24, शाहपुरा-डिंडोरी 23, पुष्पराजगढ़ 22.4, बनखेड़ी 22.4, राघौगढ़ 22, सुवासरा 22, नीमच 22, पानागर 20, राजगढ़ 19.1, शिवपुरी 19, खचरौद 19, रायसेन 18.6, कुरवाई 18.2, बमोरी 17.6, उचेहरा 17, अरेरा हिल्स 16.2, इंदौर 16.1, जावरा 16, मालथौन 16, नागदा 16, आमला 15, मटियारी 15, लखनादौन 14.6, सांवेर 14.4, घाटीगांव 14.1, मुरैना 14, ब्यावरा 13.4, गोरमी 13, सोहागपुर-नर्मदापुरम 13, नटेरन 13, निवास 12.4, पिपरिया 12.4, गढ़ाकोटा 12.4, गरोठ 12.2, जैसीनगर 12.2, चिचोली 12, सैलाना 12, खरगोन 11.6, देवास 11, अमरपुर 11, घुघरी 11, गाडरवारा 11, रावटी 11, बाजना 11, रहटगढ़ 11, लांजी 10.7, कुंडम 10.2, बरेता 10.2, नलखेड़ा 10, उदयनगर 10, बड़वाह 10, बड़नगर 10 और विदिशा में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई।