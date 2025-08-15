Monsoon will rain heavily in many districts of MP till August 18, red alert issued for 7 districts मध्य प्रदेश में कई जिलों में 18 अगस्त तक जमकर बरसेगा मॉनसून, 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Monsoon will rain heavily in many districts of MP till August 18, red alert issued for 7 districts

पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल के जिलों में कहीं-कहीं, भोपाल, चंबल, सागर के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर के जिलों में अनेक स्थानों पर, ग्वालियर के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेशFri, 15 Aug 2025 04:19 PM
मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के हरदा, बालाघाट, आगर-मालवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान शिवपुरी जिले के नरवर में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

आने वाले तीन दिनों के लिए मौसम का अनुमान

15 अगस्त शुक्रवार को मौसम विभाग ने बैतूल और हरदा जिलों में तूफान और बिजली गिरने के साथ अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी वर्षा, झंझावत और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

16 अगस्त शनिवार को मौसम विभाग ने बुरहानपुर और बैतूल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, देवास, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

17 अगस्त रविवार के लिए मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

18 अगस्त सोमवार के लिए मौसम विभाग ने बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार रात तक के लिए मध्य प्रदेश के आगर-मालवा, राजगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

बीते दिन प्रदेश में कहां कितनी बारिश हुई

वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) नरवर 88, प्रभातपडून 61.4, चंदेरी 51, खुरई 51, भितरवार 50.1, ग्वालियर 49.4, पिछोर 48, पचमढ़ी 42.4, विनोर 41.3, गुना 38, जीरापुर 37, छिंदवाड़ा 36, तेंदूखेड़ा-नरसिंहपुर 35, बदरवास 35, पठारी 33, डबरा 31.6, बड़वानी 31, भेदर 30, अलीपुर 30, अंजड़ 29.4, मझगांव 29, समनापुर 28.0, कयामपुर 28, चांचौड़ा 26, इंदरगढ़ 24, शाहपुरा-डिंडोरी 23, पुष्पराजगढ़ 22.4, बनखेड़ी 22.4, राघौगढ़ 22, सुवासरा 22, नीमच 22, पानागर 20, राजगढ़ 19.1, शिवपुरी 19, खचरौद 19, रायसेन 18.6, कुरवाई 18.2, बमोरी 17.6, उचेहरा 17, अरेरा हिल्स 16.2, इंदौर 16.1, जावरा 16, मालथौन 16, नागदा 16, आमला 15, मटियारी 15, लखनादौन 14.6, सांवेर 14.4, घाटीगांव 14.1, मुरैना 14, ब्यावरा 13.4, गोरमी 13, सोहागपुर-नर्मदापुरम 13, नटेरन 13, निवास 12.4, पिपरिया 12.4, गढ़ाकोटा 12.4, गरोठ 12.2, जैसीनगर 12.2, चिचोली 12, सैलाना 12, खरगोन 11.6, देवास 11, अमरपुर 11, घुघरी 11, गाडरवारा 11, रावटी 11, बाजना 11, रहटगढ़ 11, लांजी 10.7, कुंडम 10.2, बरेता 10.2, नलखेड़ा 10, उदयनगर 10, बड़वाह 10, बड़नगर 10 और विदिशा में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

निम्न दाब क्षेत्र दक्षिण ओडिशा और संलग्न उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर अवस्थित है। इससे जुड़ा ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। वर्तमान में मॉनसून ट्फ़, माध्य समुद्र तल पर बीकानेर कोटा, सिवनी, रायपुर से होकर दक्षिण ओडिशा और संलग्न उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बने निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र तक विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पूर्व अरब सागर और संलग्न दक्षिण गुजरात, कोंकण एवं गोवा पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ट्रफ़ गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से पूर्व मध्य अरब सागर तक दक्षिण ओडिशा और संलग्न उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बने निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण महाराष्ट्र से होकर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है एवं ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रही है।

Madhya Pradesh News
