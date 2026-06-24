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MP में मॉनसून की हुई एंट्री, 9 दिन देर से पहुंचा; जानें कहां बन रहे बारिश के आसार?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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आखिरकार 24 जून को मॉनसून मध्य प्रदेश में पहुंच ही गया। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसी के साथ लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस बार मॉनसून ने प्रदेश में एंट्री लेने में 9 से ज्यादा दिन लगा दिए।

MP में मॉनसून की हुई एंट्री, 9 दिन देर से पहुंचा; जानें कहां बन रहे बारिश के आसार?

आखिरकार 24 जून को मॉनसून मध्य प्रदेश में पहुंच ही गया। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसी के साथ लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस बार मॉनसून ने प्रदेश में एंट्री लेने में 9 से ज्यादा दिन लगा दिए। क्या, आपको नहीं मालूम था? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल, सामान्य साल में प्रदेश में मॉनसून के आने की तारीख 15 जून मानी जाती है। लेकिन, इस बार ऐसा नहीं हुआ और 24 जून तक मॉनसून ने दस्तक दी। अब तीन से चार दिनों में प्रदेशभर में मॉनसून अपनी ठंडक पहुंचा देगा।

इन इलाकों से आया मॉनसून, अगले 24 घंटों में यहां बारिश के आसार

मॉनसून आगमन के रूट की बात करें तो बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी के रास्ते पहुंचा है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान को रोका जा सके। आज 24 जून की बात करें तो हरदा, बैतूल, खंडवा के ओंकारेश्वर, छिदंवड़ा के दौरान जैसी जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

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बीते 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

प्रदेश में सबसे अधिक 44 मिमी बारिश खजुराहो में दर्ज की गई। इसके अलावा धार में 43.7 मिमी, बदनावर में 41.2 मिमी, कालापीपल में 36 मिमी, पचमढ़ी में 32 मिमी, गौतमपुरा में 30.6 मिमी, सांवेर में 29.2 मिमी, धनोरा में 29 मिमी तथा भोपाल में 19.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

यहां चलीं 30 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं

सबसे तेज हवा सीधी में 59 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। इसके अलावा भोपाल में 54, अशोकनगर में 44, बैतूल और गुना में 41-41, खंडवा में 39, राजगढ़ और बड़वानी में 37-37, विदिशा में 35, होशंगाबाद में 30, जबलपुर में 74 (थंडरस्टॉर्म गस्ट), रीवा में 46, सतना में 39, सीधी में 35 और नरसिंहपुर में 31 किमी प्रति घंटे तक हवा चली।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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