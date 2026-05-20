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शादी रोकने को फर्जी तरीके से बदला मेरा जन्म प्रमाणपत्र, मोनालिसा की MP हाईकोर्ट में याचिका

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मोनालिसा भोसले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके जन्म प्रमाणपत्र में फर्जी तरीके से बदलाव किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसके अंतरधार्मिक विवाह को अपराध साबित किया जा सके।

शादी रोकने को फर्जी तरीके से बदला मेरा जन्म प्रमाणपत्र, मोनालिसा की MP हाईकोर्ट में याचिका

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा भोसले ने अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का दरवाजा खटखटाया है। मोनालिसा ने हाईकोर्ट में अपनी एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके अंतरधार्मिक विवाह को अपराध साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र में फर्जी तरीके से बदलाव किया गया।याचिका में मूल जन्म प्रमाणपत्र बहाल करने और सरकारी रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

याचिका में बताया गया है कि बाद में केरल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात फरमान नामक युवक से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और मार्च 2026 में दोनों ने विवाह कर लिया था।

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महाकुंभ में वायरल हुई थी मोनालिसा

खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले पिछले वर्ष महाकुंभ मेले के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए इंटरनेट मीडिया पर अचानक चर्चित हो गई थी। उसकी तस्वीरें और वीडियो देशभर में वायरल हुए थे।

शादी के बाद खड़ा हुआ विवाद

मामला उस समय विवादों में आ गया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विवाह को लेकर आपत्ति जताई। आयोग ने कहा था कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल थी और विवाह में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इसके बाद खरगोन पुलिस ने फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

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केरल हाईकोर्ट से मिली राहत

हालांकि 20 अप्रैल 2026 को केरल हाईकोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब मामले में नई कानूनी लड़ाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। मोनालिसा और फरमान ने याचिका में दावा किया है कि शादी का विरोध करने के लिए मोनालिसा के पिता ने जन्म रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश की है।

‘बिना नोटिस हटाया गया असली जन्म प्रमाणपत्र’

याचिका में आरोप लगाया गया है कि वास्तविक जन्म प्रमाणपत्र को बिना किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के सरकारी पोर्टल से हटा दिया गया। साथ ही जन्म रिकॉर्ड में गलत तरीके से बदलाव किए गए। मोनालिसा ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पिता और कुछ अन्य लोगों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर फरमान के खिलाफ भड़काऊ प्रचार किया और ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर इस विवाह को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई।

हाईकोर्ट में जल्द हो सकती है सुनवाई

मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेच में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। यह मामला अंतरधार्मिक विवाह, दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ और सोशल मीडिया विवादों के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है।

रिपोर्ट - हेमंत

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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