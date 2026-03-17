Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं चाहते; नाजिया को फरमान के पीछे दिखा शरजील इमाम-PFI का हाथ

Mar 17, 2026 02:35 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन
share

सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात की और इसे लव जिहाद का मामला बताया। नाजिया ने मोनालिसा की फरमान से शादी के पीछे दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और पीएफआई का हाथ होने की आशंका जाहिर की

मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं चाहते; नाजिया को फरमान के पीछे दिखा शरजील इमाम-PFI का हाथ

संगम तट पर लगे कुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी सुंदरता के लिए सोशल मीडिया पर छा जाने वाली मोनालिसा अब मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर वायरल है। केरल में फरमान नाम के प्रेमी से मंदिर में शादी रचाने वाली मोनालिसा का परिवार जहां उसके इस कदम से दुखी है तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा समेत कई लोग लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात की और इसे लव जिहाद का मामला बताया। नाजिया ने मोनालिसा की फरमान से शादी के पीछे दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और पीएफआई का हाथ होने की आशंका जाहिर की और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, 'हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं चाहते, जिंदा चाहते हैं।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नाजिया इलाही खान ने खरगोन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह सामान्य शादी नहीं। पूरी तरह से लव जिहाद है। इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक चरमपंथी और पीएफआई ने मिलजुलकर इसे कराया है। इसमें हिंदू मैरिज ऐक्ट 1955 का उल्लंघन भी किया गया है। हिंदू प्रथा का भी दुरुपयोग किया गया है और उसका मजाक उड़ाया गया।'नाजिया ने आगे कहा, ‘फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह अभी मुसलमान है तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर रहा है? यदि वह हिंदू मैरिज ऐक्ट से शादी कर रहा है तो उसने सबूत नहीं दिखाया कि पहले हिंदू धर्म अपनाया। हिंदुत्व भी तो कबूल करना है उसको तब तो हिंदू प्रथा से शादी कर सकता है। हिंदू मैरिज ऐक्ट का उल्लंघन है और हिंदू धर्म को अपमानित करने का अपराध किया गया है।’

ये भी पढ़ें:फरमान कहता था बहन; मोनालिसा की शादी की CM मोहन यादव से होगी शिकायत

नाजिया ने शरजील इमाम और पीएफआई का लिया नाम

अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वालीं नाजिया ने मोनालिसा की शादी के पीछे शरजील इमाम और पीएफआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि लव जिहाद के लिए फंडिंग की गई है। उन्होंने कहा, ‘शरजील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी में परोल पर आया है, जितने भी आतंकवादी समूह हैं ऐक्टिव हो चुके हैं। अभी हमने यूपी में झांगुर को देखा था, हमने केजीएम जिमखाना देखा, बस्ती में देखा कि किस तरह तीन मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से देह व्यापार करा रहे थे। अगर केरल की सरकार लव जिहाद और इस तरह के अपराध को को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को काम करना चाहिए और शरजील इमाम की पेरोल को कैंसिल करना चाहिए। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान जहां शरजील इमाम ने भाषण दिया था उनके वीडियो में फरमान की मौजूदगी को तलाशने की जरूरत है। हमें संदेह है कि इसमें पीएफआई का बहुत बड़ा हाथ है और फंडिंग है।’

ये भी पढ़ें:बेटी लव जिहाद का शिकार, वापस लाया जाए; मोनालिसा के पिता की CM मोहन यादव से गुहार

नाजिया ने कहा- हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं चाहते

नाजिया ने सवाल उठाया कि मोनालिसा का चुटकियों में पासपोर्ट कैसे बन गया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपद्री मूर्मू एक महिला हैं, उन्हें भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं चाहते हैं, हम उसे जिंदा चाहते हैं।'

ये भी पढ़ें:मैं 18 साल की हूं, मुस्लिम से शादी करने के बाद मोनालिसा ने बताई अपनी उम्र
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
monalisa bhosle
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|