‘बेटी लव जिहाद का शिकार, वापस लाया जाए’; मोनालिसा भोंसले के पिता ने CM मोहन यादव से लगाई गुहार
पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान प्रसिद्धि हासिल करने वाली महिला मोनालिसा भोंसले के पिता ने केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है।
पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान प्रसिद्धि हासिल करने वाली महिला मोनालिसा भोंसले के पिता ने केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है।
खानाबदोश पारधी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली और महेश्वर शहर की रहने वाले शख्स के साथ केरल के कुछ मंत्रियों की मौजूदगी में शादी कर ली। केरल से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मोनालिसा के पिता जयसिंह भोंसले ने कहा कि मोनालिसा 'लव जिहाद' का शिकार हो गई है। जयसिंह भोंसले ने कहा, मेरी बेटी ने पूरे देश में नाम कमाया है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध करता हूं कि मोनालिसा को सुरक्षित मध्यप्रदेश वापस लाया जाए। उसे एक मुस्लिम युवक फरमान खान ने धोखे से फंसाया है। यह लव जिहाद का मामला है।
उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी फिल्मों में अभिनय कर रही है और इस पेशे में अपना नाम कमाना चाहती है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि मेरी बेटी दो फिल्मों में अभिनय कर रही है। उन्होंने खुद कहा था कि कुछ लोग उन्हें अभिनय और नृत्य सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उसे ट्रेनिंग देंगे ताकि वह भविष्य में फिल्मों में काम कर सके। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा।
मोनालिसा ने क्या कहा था?
इस बीच, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी समीर माहुले और भूपेंद्र चौहान ने कहा कि मोनालिसा को घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसकी शादी पसंद और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई है। मोनालिसा ने इस संबंध को लव जिहाद का नाम देने पर आपत्ति जताते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी मोनालिसा ने कहा कि उसके माता-पिता चाहते थे कि वह अपनी चाची के बेटे से शादी करे, लेकिन उसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि पिता उससे नाराज थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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