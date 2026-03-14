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‘बेटी लव जिहाद का शिकार, वापस लाया जाए’; मोनालिसा भोंसले के पिता ने CM मोहन यादव से लगाई गुहार

Mar 14, 2026 01:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, भाषा
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पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान प्रसिद्धि हासिल करने वाली महिला मोनालिसा भोंसले के पिता ने केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है।

‘बेटी लव जिहाद का शिकार, वापस लाया जाए’; मोनालिसा भोंसले के पिता ने CM मोहन यादव से लगाई गुहार

पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान प्रसिद्धि हासिल करने वाली महिला मोनालिसा भोंसले के पिता ने केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है।

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खानाबदोश पारधी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली और महेश्वर शहर की रहने वाले शख्स के साथ केरल के कुछ मंत्रियों की मौजूदगी में शादी कर ली। केरल से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मोनालिसा के पिता जयसिंह भोंसले ने कहा कि मोनालिसा 'लव जिहाद' का शिकार हो गई है। जयसिंह भोंसले ने कहा, मेरी बेटी ने पूरे देश में नाम कमाया है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध करता हूं कि मोनालिसा को सुरक्षित मध्यप्रदेश वापस लाया जाए। उसे एक मुस्लिम युवक फरमान खान ने धोखे से फंसाया है। यह लव जिहाद का मामला है।

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उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी फिल्मों में अभिनय कर रही है और इस पेशे में अपना नाम कमाना चाहती है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि मेरी बेटी दो फिल्मों में अभिनय कर रही है। उन्होंने खुद कहा था कि कुछ लोग उन्हें अभिनय और नृत्य सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उसे ट्रेनिंग देंगे ताकि वह भविष्य में फिल्मों में काम कर सके। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा।

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मोनालिसा ने क्या कहा था?

इस बीच, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी समीर माहुले और भूपेंद्र चौहान ने कहा कि मोनालिसा को घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसकी शादी पसंद और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई है। मोनालिसा ने इस संबंध को लव जिहाद का नाम देने पर आपत्ति जताते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

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चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी मोनालिसा ने कहा कि उसके माता-पिता चाहते थे कि वह अपनी चाची के बेटे से शादी करे, लेकिन उसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि पिता उससे नाराज थे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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