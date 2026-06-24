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'500 करोड़ की जमीन 1 रुपये में दे दी गई', जीतू पटवारी का दावा; CM मोहन यादव से पूछे 5 सवाल

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ताजा हमले में एमपी कांग्रेस अक्ष्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा- उज्जैन में 500 करोड़ रुपये की जमीन एक ट्रस्ट को 1 रुपए में दे दी गई। इसके साथ ही उन्होंने एमपी के सीएम मोहन यादव और भाजपा पर कई सवाल किए।

'500 करोड़ की जमीन 1 रुपये में दे दी गई', जीतू पटवारी का दावा; CM मोहन यादव से पूछे 5 सवाल

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जुड़ा जमीन विवाद का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमले कर रही है। ताजा हमले में एमपी कांग्रेस अक्ष्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा- "उज्जैन में 500 करोड़ रुपये की जमीन एक ट्रस्ट को 1 रुपए में दे दी गई।" इसके साथ ही उन्होंने एमपी के सीएम मोहन यादव और भाजपा पर कई सवाल किए। जानिए जीतू पटवारी के दावों और हमलों की कहानी।

पटवारी ने बताया, 1 रुपये में जमीन किसे दी

जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा- "ये नया खुलासा है। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन 1 रुपये में दे दी गई है। ये जमीन एक ट्रस्ट को दी गई है। इसका ट्रस्टी श्री राम जी हैं। ये वही हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं।" जीतू पटवारी ने हमलावर होते हुए कहा- “आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ ये कहना चाहते हैं कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा। इनका चेहरा कुछ और है और देश के सामने दिखाते कुछ और हैं।” इतने बड़े जमीन घोटाला से जुड़े दावे को मीडिया के सामने रखने के बाद पटवारी ने कुछ सवाल भी पूछे।

ये भी पढ़ें:100 से 335 एकड़ कैसे हो गई जमीन? जीतू पटवारी का मोहन यादव से सवाल, मांगा इस्तीफा

जीतू पटवारी ने भाजपा और सीएम से पूछ ये 5 सवाल

  • पहला- 1 रुपये 500 करोड़ की जमीन क्यों दी? मुख्यमंत्री जी को इसे सार्वजनिक करना चाहिए।
  • दूसरा- यदि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट झूठी है, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं कराई? मुकदमा क्यों नहीं किया? मानहानि का केस क्यों नहीं किया?
  • तीसरा- जीतू पटवारी बोले सवाल था जमीन का, लेकिन भाजपा के प्रदेश अक्ष्यक्ष ने बात कर दी जाति की। क्या यही नैरेटिव है इनका? यही सोच है क्या? यही मानसिकता है?
  • चौथा- मैं भी ओबीसी समाज से हूं, क्या ये चोरी (सीएम मोहन यादव पर जमीन घोटाला से जुड़े ताजा आरोप) उनके हिस्से की नहीं है?
  • पांचवा- मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई, उसमें इतनी तेजी कहां से आई? इसकी जांच होनी चाहिए। सबकुछ सार्वजनिक होना चाहिए।

कथित भूमि घोटाले को कांग्रेस ने बताया- 'महाकाल की जमीन की लूट'

आपको बताते चलें इससे पहले कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई ने उज्जैन में कथित भूमि घोटाले को ''महाकाल की जमीन की लूट'' करार दिया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे और आरोपों की न्यायिक जांच की मांग भी की है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता संभालने के बाद उनके परिवार की भूमि 100 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ कथित तौर पर कैसे हो गई?

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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