एक्शन मोड में नजर आए सीएम मोहन यादव, आकस्मिक दौरे पर पहुंचे सीधी, कलेक्टर को हटाया
इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाते हुए जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को आकस्मिक दौरे पर सीधी पहुंचे। जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई शिकायतों के साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए फीडबैक लिया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाते हुए जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया।
सीएम बोले- लगातार पहुंच रहीं शिकायतें
सीधी जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अचानक दौरे ने प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पीड़ितों से मुलाकात की, वहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कई अधिकारियों की शिकायतें लगातार उनके पास पहुंच रही थीं।
अधिकारी मैदान के बजाय भवन में बैठे
उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा- जिन अधिकारियों की मैदानी शिकायतें हो रही हैं, वे मैदान में रहने के बजाय बल्लभ भवन में बैठे हैं। उनके इस बयान को प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे आकस्मिक दौरे पर आए हैं और विभिन्न लोगों से चर्चा के आधार पर जल्द परिणाम सामने आएंगे।
सीधी कलेक्टर को हटाया, मचा हड़कंप
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाने के निर्देश दिए, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इन कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री के सख्त रुख और जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है।
रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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