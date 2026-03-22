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एक्शन मोड में नजर आए सीएम मोहन यादव, आकस्मिक दौरे पर पहुंचे सीधी, कलेक्टर को हटाया

Mar 22, 2026 08:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सीधी
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इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाते हुए जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया।

एक्शन मोड में नजर आए सीएम मोहन यादव, आकस्मिक दौरे पर पहुंचे सीधी, कलेक्टर को हटाया

प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को आकस्मिक दौरे पर सीधी पहुंचे। जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई शिकायतों के साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए फीडबैक लिया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाते हुए जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया।

सीएम बोले- लगातार पहुंच रहीं शिकायतें

सीधी जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अचानक दौरे ने प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पीड़ितों से मुलाकात की, वहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कई अधिकारियों की शिकायतें लगातार उनके पास पहुंच रही थीं।

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अधिकारी मैदान के बजाय भवन में बैठे

उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा- जिन अधिकारियों की मैदानी शिकायतें हो रही हैं, वे मैदान में रहने के बजाय बल्लभ भवन में बैठे हैं। उनके इस बयान को प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे आकस्मिक दौरे पर आए हैं और विभिन्न लोगों से चर्चा के आधार पर जल्द परिणाम सामने आएंगे।

सीधी कलेक्टर को हटाया, मचा हड़कंप

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाने के निर्देश दिए, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनबाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इन कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री के सख्त रुख और जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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