8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी ड्रॉपआउट बेटियां, जानें मोहन यादव सरकार का प्लान

8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी ड्रॉपआउट बेटियां, जानें मोहन यादव सरकार का प्लान
अभियान का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा से फिर से जोड़ना है। बालिकाएं परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकें इसके लिए उन्हें स्टडी मैटेरियल और एकेडमिक गाइडेंस मुहैया करवाई जाएगी। काउंसलिंग के अलावा मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत 'सरस्वती अभियान' शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 10 मार्च को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में एक इसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत करेंगे।
एक अधिकारी के मुताबिक, इस अभियान के तहत बालिकाओं को 'स्टेट ओपन स्कूल' के माध्यम से कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इस अभियान का फायदा ऐसी बालिकाओं को होगा जो कि सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है।
स्टडी मैटेरियल और एकेडमिक गाइडेंस भी
इस अभियान का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा से फिर से जोड़ना है। बालिकाएं परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकें इसके लिए उन्हें स्टडी मैटेरियल और एकेडमिक गाइडेंस मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही काउंसलिंग के अलावा मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
एक सर्वे भी किया जाएगा
अधिकारी के मुताबिक इसके लिए एक सर्वे भी किया जाएगा। इसमें उन लड़कियों की पहचान की जाएगी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है और फिर उनका दाखिला 'स्टेट ओपन स्कूल' में कराया जाएगा। जो बालिकाएं इस अभियान के तहत परीक्षा पास करेंगी, उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हों। इस पहल का मकसद न केवल बच्चियों को शिक्षा से जोड़ना है, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाना भी है। इस अभियान के जरिए बच्चियों के स्कूल छोड़ने की दर कम होगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। यह पहल बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी असरदार साबित हो सकती है।
भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं
आपको बता दें कि स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद बच्चियों को पढ़ाई जारी रखने का अवसर नहीं मिल पाता, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। बच्चियां पढ़ना भी चाहती हैं मगर उन्हें कुछ समय के गैप के बाद फिर से मौका मिलने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
