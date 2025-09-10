MP के छात्रों की हुई मौज, मोहन सरकार बांटने जा रही स्कूटी; किसे मिलेगा लाभ?

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्कूटी किन छात्रों को मिलेगी? कब मिलेगी? कहां मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने एक्स हेंडल के जरिए दिए हैं।

खुशखबरी! मध्य प्रदेश की मोहन सरकार स्कूली छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूटी बांटने जा रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्कूटी किन छात्रों को मिलेगी? कब मिलेगी? कहां मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने एक्स हेंडल के जरिए दिए हैं।

सीएम यादव ने योजना के बारे में जानकारी शेयर करते हुए लिखा- मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, मध्यप्रदेश सरकार की पहचान। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के उन छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पास की है। लेकिन, यहां एक शर्त है। शर्त यह है कि छात्र ने अपने विद्यालय में टॉप किया हो। इस तरह इन दो शर्तों को पूरा करने वाले 7832 प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूटी दी जाएगी।

ट्वीट में शेयर किए गए छोटे से वीडियो में स्कूटी वितरण की तारीख और जगह भी बताई गई है। इसके मुताबिक 11 सितंबर 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार, भोपाल में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।

यह योजना राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना की घोषणा वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। 5 फरवरी 2025 को राज्य के नवीनतम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पात्र मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरित करके इस योजना का शुभारंभ किया।