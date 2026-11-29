'जनार्दन जी धाड़ धाड़ धाड़... AK-47 की गोलियों की तरह बोलते हैं'- CM मोहन यादव; VIDEO
'जनार्दन जी धाड़ धाड़ धाड़... AK-47 की गोलियों की तरह बोलते हैं।' ये बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा के लिए कही है। उन्होंने मंच से ठहाका लगाते हुए जनार्दन मिश्रा के लिए जो कुछ कहा, अब वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
'जनार्दन जी धाड़ धाड़ धाड़... AK-47 की गोलियों की तरह बोलते हैं।' ये बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा के लिए कही है। उन्होंने मंच से ठहाका लगाते हुए जनार्दन मिश्रा के लिए जो कुछ कहा, अब वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच से हंसी-मजाक में कही गई बात को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुद्दा बनाते हुए भाजपा नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पुरानी बातों को रखते हुए भाजपा नेताओं के बयानों को बेशर्म बताया है।
जनार्दन जी दे ठोंक-ठाक धाड़-धाड़-धाड़… क्या बोले सीएम
वायरल वीडियो में मोहन यादव मंच से भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। वह हंसते हुए कहते हैं- "जनार्दन जी को खड़ा कर दो। जनार्दन जी दे ठोंक-ठाक धाड़-धाड़-धाड़... AK-47 की गोलियों की तरह... क्या भाषण देते हैं जनार्दन जी।" इसके बाद उन्होंने तंज और उलाहने भरे अंदाज में कहा- "कभी-कभी थोड़े हिट विकेट भी हो जाते हैं।" फिर हंसते-हंसते इशारा करके कहा- “फिर उन्हें बताना पड़ता है कि जनार्दन जी थोड़ा रुको रुको। लेकिन ये सब चलता रहता है।”
जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना
इसी वायरल वीडियो के एक हिस्से को एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पूरे भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने पुराने बयानों को फिर से याद करते हुए लिखा- पहले बोले थे- "किसान 03 महीने मेहनत करते हैं, 09 महीने ताश खेलते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं!" अब बोले हैं - “जितने बच्चे पैदा करने हैं, कर लो, पानी की चिंता मत करो!” आगे लिखा- "बयान से बवाल वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की बेलागम जुबान पर CM कह रहे हैं, "जनार्दन जी, ठोक-ठाक, धड़-धड़ AK-47 की गोलियों की तरह बोलते हैं!" शर्म/माफी की बजाय, अब भाजपा के नेता, बेशर्मी का खुला बयान बन गए हैं!"
एमपी की रीवा से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा
जनार्दन मिश्रा मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हैं। पेशे से वह वकील और किसान हैं। जनार्दन मिश्रा पहली बार 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2019 और 2024 में भी रीवा सीट से जीत दर्ज की। इस तरह वह लगातार तीसरी बार सांसद बने। 18वीं लोकसभा में वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी समिति के सदस्य हैं। वह लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रमों और कृषि संबंधी समितियों में भी काम कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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