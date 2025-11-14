मोदी के नेतृत्व की शक्ति का परिचायक, बिहार चुनाव के रुझान पर क्या बोले CM मोहन यादव
संक्षेप: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की शक्ति का परिचायक हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की शक्ति का परिचायक हैं। जहां एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में आता हुआ साफ नजर आ रहा है।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने बिहार चुनाव की मतगणना के रुझानों में सत्तारूढ़ राजग को मिलती बढ़त पर प्रसन्नता जताते हुए इंदौर में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की ताकत बता रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बिहार में एक बार फिर राजग की जीत हो रही है। यह मोदी के नेतृत्व का कमाल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि चारों ओर सियासी माहौल राजग के वास्ते अनुकूल था जिसका लाभ मतगणना के रुझान में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आता नजर आ रहा है, उसे देखकर कांग्रेस हमेशा की तरह खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रही है।
यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव जारी रहने के दौरान कांग्रेस के राजकुमार (राहुल गांधी) मध्यप्रदेश में छुट्टी मना रहे थे। कांग्रेस को चुनाव परिणाम पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने गांधी पर कटाक्ष किया कि शादी के लिए बैंड-बाजा, घोड़ीवाला और बाराती तैयार थे, लेकिन दूल्हा ही भाग गया। वह (गांधी) बिहार का चुनाव छोड़कर मध्यप्रदेश क्यों आए? कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने मध्यप्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे गांधी ने नौ नवंबर को जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया था।