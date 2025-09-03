Modi BJP big message behind making Mahaaryaman Scindia the MPCA chief, Jitu Patwari इसमें मोदी-भाजपा का बड़ा मेसेज छिपा..., महाआर्यमन सिंधिया के MPCA चीफ बनने पर जीतू पटवारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
इसमें मोदी-भाजपा का बड़ा मेसेज छिपा..., महाआर्यमन सिंधिया के MPCA चीफ बनने पर जीतू पटवारी

इनके अध्यक्ष चुने जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, इनकी नियुक्ति में नरेंद्र मोदी और भाजपा का बड़ा मेसेज छिपा हुआ है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 3 Sep 2025 08:56 PM
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इनके अध्यक्ष चुने जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, इनकी नियुक्ति में नरेंद्र मोदी और भाजपा का बड़ा मेसेज छिपा हुआ है।

जीतू पटवारी ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से खेल में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जीतू पटवारी ने कहा इस नियुक्ति में भी बड़ा मेसेज छिपा हुआ है। उन्होंने भाजपा के नेताओं के एक-एक कर नाम गिनाए, जिन पर कांग्रेस चीफ ने परिवारवाद का आरोप लगाया।

जीतू पटवारी बोले, अमित शाह के बेटे जय शाह क्या परिवारवाद नहीं हैं? ऐसे ही अरुण जेटली जी के बेटे दिल्ली में हैं। यहां पर माधव राव सिंधिया फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब आर्यमन। कांग्रेस चीफ ने आगे कहा, आर्यमन ने कौन से खेल में, क्रिकेट में क्या खेला है मुझे तो नहीं पता है।

मोदी-भाजपा को भी परिवारवाद से प्यार

आज तक के साथ बातचीत के दौरान जीतू बोले, ये मेसेज क्या है? ये मेसेज है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग परिवारावद का आरोप लगाते हैं। भाषण देते हैं। गालियां देते हैं। परिवारवाद से जितना प्यार, नरेंद्र मोदी और भाजपा करती है, दूसरा कोई नहीं करता है।

मैं मानता हूं कि इसमें क्रिकेट से जुड़े लोग, जिन्होंने इस खेल में कुछ किया हो। उसका इस पद पर पदार्पण हो तो स्वाभाविक तौर पर स्वागत योग्य है। केवल ज्योतिरादित्य जी का बेटा है, इसलिए अध्यक्ष बन गया है। तो ये स्वाभाविक तौर पर सही नहीं है। अच्छी परंपरा नहीं है।

आपको बताते चलें कि महानआर्यमन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। महाआर्यमान का जन्म 17 नवम्बर 1995 में ग्वालियर में हुआ था। वह एमपीसीए के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं।